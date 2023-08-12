В Татарстане на бизнесмена Баязитова завели дело по статье 282 УК

В отношении казанского бизнесмена Руслана Баязитова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или с угрозой его применения), Об этом сообщил «Ъ-Казань» источник в правоохранительных органах и издание «Татар-информ».

Поводом для уголовного преследования господина Баязитова стали его высказывания в видеочате с одним из пользователей Telegram. Запись этого разговора попала на канал «Поздняков 3.0». На записи подозреваемый называет русских «русней» и говорит, что убивал бы тех, кто поддерживает специальную военную операцию РФ на Украине, рассказал источник «Ъ-Казань».

На этой неделе Вахитовского райсуда Казани оштрафовал господина Баязитова на 30 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ). Поводом для административного протокола стали те же материалы, которые легли в основу уголовного дела. Проверить господина Баязитова правоохранительные органы просила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина

Руслан Баязитов — учредитель ООО «Мэлт», ООО «Мэлт-Интернет», ООО «Энергозащита», ООО «Элкей», ООО «Сальвадор». Ранее группа «Мэлт» была одним из крупнейших продавцов компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги интернета.

Лаура Кеффер; Полина Петрова, Казань