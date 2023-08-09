В Казани бизнесмен Баязитов оштрафован на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии

Вахитовский райсуд Казани во вторник оштрафовал на 30 тыс. руб. местного бизнесмена Руслана Баязитова. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ).

По данным kartoteka.ru, господин Баязитов учредитель ООО «Мэлт», ООО «Мэлт-Интернет», ООО «Энергозащита», ООО «Элкей», ООО «Сальвадор». Ранее группа «Мэлт» была одним из крупнейших продавцов компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги интернета.

Административное дело возбудили полицейские Казани, обнаружившие «видеопубликацию, в которой местный житель дискредитировал проводимую вооруженными силами Российской Федерации специальную военную операцию (СВО) на территории Украины».

«Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел МВД для разбирательства»,— сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

На публикации мужчина заявляет, что желает смерти президенту РФ и «чтобы Россия проиграла в войне». Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, которой поступили «массовые обращения по поводу экстремистских заявлений некоего предпринимателя Баязитова», написала в своем Telegram-канале: «Он заявил, что поддерживающих СВО нужно убивать, а тем, кто считает себя русским, желает смерти. Расцениваю эти заявления как угрозу в адрес миллионов россиян. И в мой адрес лично». Она ответила, что направила обращения в Следственный комитет и МВД России.

Кирилл Антонов, Казань