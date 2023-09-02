Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Пономарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Лев Пономарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 82 года правозащитнику Льву Пономареву*

Его поздравляет лауреат Нобелевской премии мира, журналист и правозащитник Дмитрий Муратов*:

— Дорогой Лев Александрович! Вслед за своим другом академиком Андреем Сахаровым ты всегда отстаиваешь главный принцип: мир, прогресс и права человека абсолютно связаны. Без прав человека рушится мир, в разрушенном мире невозможен прогресс. Мы все видим, что, увы, ты снова прав. С днем рождения. Пусть как можно больше людей — наконец-то — услышат тебя.

*Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»