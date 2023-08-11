Правительство перераспределило вакантные места для студентов—участников СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому студенты—участники спецоперации смогут перевестись на бесплатную форму обучения при перераспределении вакантных мест в вузах. Это будет возможно даже при отсутствии вакантных мест по их направлению подготовки, сообщила пресс-служба правительства.

«Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете»,— пояснили в правительстве (цитата по «РИА Новости»).

Основанием для перевода послужит заявление учащегося, решение примет специальный коллегиальный орган вуза. Перераспределение будет проходить независимо от формы обучения — очной, вечерней или заочной. Участникам спецоперации, которые учатся на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023/24 учебном году, говорила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

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Мария Федотова