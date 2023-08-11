Бой Маска с Цукербергом пройдет на фоне «Древнего Рима»

Бойцовский поединок между бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербером состоится на фоне «античного Рима», сообщил в X (бывший Twitter) господин Маск. Он подтвердил, что поединок покажут в прямом эфире соцсети, добавив, что также трансляция будет вестись в Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Бой будет организован моим и фондом Цука (не UFC). Прямая трансляция будет на этой платформе и в Meta. Все в кадре камеры будет Древним Римом, так что ничего современного»,— написал Илон Маск. По его словам, он договорился об этом с премьер-министром Италии, а также министром культуры этой страны.

Ранее сообщалось, что бой между двумя бизнесменами, который обсуждается с июня, пройдет 26 августа. Местом назывался развлекательный центр «Вегас Октагон».

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Бойцовский поединок переходит в словесный».

Мария Федотова