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Коммерсантъ FM
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Одна из крупнейших птицефабрик РФ закрылась на полгода из-за птичьего гриппа

Птицефабрика «Башкирская», которая является одной из крупнейших в России, закрылась на полгода. Компания в письме партнерам сообщила, что на фабрике выявили птичий грипп, диагноз подтвердили по результатам анализов в лаборатории управления ветеринарии.

«Мы вынуждены прекратить реализацию продукции сроком на шесть месяцев»,— сказано в письме птицефабрики. Предприятие также попросило партнеров самостоятельно изъять и утилизировать его продукцию, отгруженную после 30 июля.

Птицефабрика «Башкирская» — одна из крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в России. С начала года на фабрике произвели более 440 млн штук яиц. Поголовье птиц оценивается в более 2,6 млн голов.

Об обнаружении очага птичьего гриппа на птицефабрике также сообщили в госкомитете Башкирии по ветеринарии. Вчера, 9 августа, вечером собственник птицефабрики заявил о росте падежа птиц с клинической картиной, схожей с птичьим гриппом, в одном из своих помещений в селе Авдон. Сегодня, 10 августа, утром сотрудники ветеринарной службы отобрали пробы на фабрике. Исследования материала проводят в ветеринарных лабораториях в Уфе и во Владимире.

В управлении Роспотребнадзора по Башкирии также сообщили об обнаружении очага заболевания на одной из птицефабрик в регионе. Там не уточняли, что где именно она находится.

Олеся Павленко

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