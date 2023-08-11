Суд взыскал убытки с КУЗОЦМ и его водителя за сгоревший в ДТП грузовик

Свердловский областной суд оставил в силе решение о взыскании с водителя-экспедитора АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ) и с самого предприятия более 4,7 млн руб. за убытки, полученные в ДТП компанией ООО «Все вовремя».

3 мая 2021 года на 14 км дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом грузовик Tata, перевозящий продукцию КУЗОЦМ — бочки с легковоспламеняющейся алюминиевой пудрой — столкнулся с автомобилем MAN, остановившимся на дороге для ремонта колеса. В результате произошло возгорание, в ходе которого сгорели MAN, полуприцеп и прицеп-цистерна, а также перевозимый в них груз.

Виновным в ДТП был признан водитель–экспедитор КУЗОЦМ Алексей М., который находился за рулем Tata. В пресс-службе областного суда отметили, что он не знал, что перевозит опасный легковоспламеняющийся груз. «Алюминиевые барабаны, переданные ему для перевозки, знаком опасности маркированы не были, а сам водитель свидетельства дорожной перевозки опасных грузов (ДОПОГ) о прохождении базового курса обучения не имел. Не было никаких указаний на опасность груза и в накладной»,— отметили в пресс-службе.

Владелец грузовика MAN компания «Все вовремя» обратились в Красногорский районный суд с иском к виновному водителю и заводу. Они требовали суммарно с ответчиков взыскать убытки в размере более 6,8 млн руб.

Суд организовал экспертизу, которая оценила убытки компании «Все вовремя» составили около 6,5 млн руб. Из них «согласно заключению рыночная стоимость одного полуприцепа составила 1,3 млн руб., второго — 2,3 млн руб., автомобиля MAN — 2,5 млн руб.

В результате суд принял решение, что раз водитель нарушил правила ПДД, результатом которого стала авария, а КУЗОЦМ допустил перевозку опасного груза с нарушениями требований, то возмещать ущерб истцу они будут в долях 50% на 50%.

«Но с учетом материального положения ответчика Алексея М. подлежащий с него взысканию ущерб был уменьшен по правилам ст. 1083 ГК РФ до 1,5 млн руб.»,— уточнили в суде. С завода взыскали около 3,3 млн руб.

Ответчики подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд, который не нашел оснований для отмены или изменения постановленного судебного решения.

Александр Стародумов

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