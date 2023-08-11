Средняя стоимость квартир в новостройках Кургана снизилась на 7%

В июле средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке жилья Кургана составила 4 млн руб. Это на 7%, или на 300 тыс. руб., больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в исследовании сервиса анализа рынка новостроек bnMap.pro.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке Кургана в июле оценивалась в 71 тыс. руб. Годом ранее показатель составлял 77 тыс. руб. Число представленных на рынке лотов за этот период выросло с 615 до 1367.

В структуре предложения в июле в городе преобладали одно- и двухкомнатные квартиры — их доли составили 40% и 39% соответственно. Ощутимо реже были представлены трехкомнатные квартиры (12%) и студии (7%). Доля представленных на первичном рынке четырехкомнатных квартир составила всего 2%.

В исследовании bnMAP.pro был проанализирован рынок новостроек 35 городов и регионов. Аналитики отмечают, что в большинстве изученных локаций «общая картина спроса характеризуется постепенным восстановлением и повышением числа сделок с недвижимостью».

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