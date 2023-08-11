Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тайфун Ханун затопил участок федеральной трассы Хабаровск—Владивосток

В результате разгула тайфуна Ханун паводок в Приморском крае затопил участок федеральной трассы Хабаровск—Владивосток, следует из сообщения правительства Приморья. Движение транспорта перекрыто из-за перелива воды через дорогу на 547-м километре. Данная отметка находится на территории Спасского района края.

Непогода пришла в регион в четверг. По прогнозам Примгидромета, 10–12 августа в крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Было объявлено штормовое предупреждение. Сегодня ливни продолжаются, большая часть осадков приходится на западные районы.

По информации регионального министерства по делам ГО и ЧС, сегодня режим ЧС ввели Хорольский и Черниговский округа, Надеждинский и Спасский районы. Водой отрезаны семь населенных пунктов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...