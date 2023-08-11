Тайфун Ханун затопил участок федеральной трассы Хабаровск—Владивосток

В результате разгула тайфуна Ханун паводок в Приморском крае затопил участок федеральной трассы Хабаровск—Владивосток, следует из сообщения правительства Приморья. Движение транспорта перекрыто из-за перелива воды через дорогу на 547-м километре. Данная отметка находится на территории Спасского района края.

Непогода пришла в регион в четверг. По прогнозам Примгидромета, 10–12 августа в крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Было объявлено штормовое предупреждение. Сегодня ливни продолжаются, большая часть осадков приходится на западные районы.

По информации регионального министерства по делам ГО и ЧС, сегодня режим ЧС ввели Хорольский и Черниговский округа, Надеждинский и Спасский районы. Водой отрезаны семь населенных пунктов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск