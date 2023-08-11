Московский театр «Русский балет» покажет в Петербурге три спектакля

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» поставит на сцене Михайловского театра три спектакля из репертуара мировой балетной классики. Гастроли пройдут с 11 по 20 августа, говорится на сайте учреждения.

Будут показаны балеты «Жизель», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в редакции, хореографии и постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Выступления пройдут в сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

Балет «Жизель» петербуржцы смогут посетить 11, 12 и 20 августа, «Щелкунчик» —14 и 15 августа, «Лебединое озеро» — с 16 по 19 августа.

В труппу театра «Русский балет» входят более семидесяти танцовщиков, среди которых заслуженные артисты, участники и победители международных конкурсов балета.

О других интересных культурных событиях, которые пройдут в Петербурге с 11 по 20 августа, читайте в материале «Ъ-СПб».

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