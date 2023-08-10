Футбол с «Кирпичами», юбилейный фестиваль Open Look и «Замок Синей Бороды»

Культурное лето в Санкт-Петербурге продолжается. И хотя театральный сезон по большому счету в эти дни находится «на паузе», событий, как всегда, в избытке: концерты, фестивали и выставки не дадут жителям и гостям Петербурга заскучать. Небольшой гид по ним — в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный фестиваль «Живой!» в «Саду Меншикова» на Васильевском острове

Фото: фестиваль «Живой!» Музыкальный фестиваль «Живой!» в «Саду Меншикова» на Васильевском острове

Фото: фестиваль «Живой!»

В ближайшие выходные, 12–13 августа, в Петербурге пройдет один из крупнейших в городе музыкальных фестивалей «Живой!», который проводится ежегодно с 2008 года. Его площадкой в этом году станет Сад Меншикова на Васильевском острове (Биржевая линия, 10). В субботу здесь выступят «Инкогнито», ДМЦ, «Dругой Ветер», «Копенgаgен», «Площадь Восстания», Белка, Екатерина Яшникова, Ravdina, In.spyral, Lights Out!, Вера Ника, Юла, «Сердце не стучит», «Осталось два кадра», Саша Шевцова. 13 августа — «Быдлоцыкл», Хмыров, «Радиопомехи», «Обе-рек», «Скворцы Степанова», Nаdи, Para Bellvm, TattooIN, The Maugleez, «Три метра льда», Sleeping Satellite, Burnout, «Своими домыслами», Bronshteyn-Makhnofil, Prvznst, «Последний день летом», Gonzo Fellaz. При этом состав участников будет еще пополняться.

В пространстве «Севкабель Порт» на открытой сцене у моря продолжаются классические и джазовые концерты. 11 августа на площадке выступит концептуальный любительский «постхор» Attaque de panique. Хор в выступлениях сочетает аранжировки популярной музыки с театральными экспериментами и перформансами. 12 августа на этой же сцене зрителей ждет «джазовое путешествие по Парижу» — Night in Paris.

Также 12 августа в Петрикирхе (Невский проспект, 22–24) пройдет традиционная «музыкальная дуэль» органа и рояля — Бах и Шопен в одном концерте. Организаторы утверждают, что это будет контрастно и неожиданно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт симфонического оркестра Olympic Orchestra в Roof Place

Фото: Olympic Orchestra Концерт симфонического оркестра Olympic Orchestra в Roof Place

Фото: Olympic Orchestra

А в Roof Place (Кожевенная линия, 30) 12 августа меломанов ждут рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром: легенды русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. В программе вечера — самые известные рок-композиции. Организатор концерта — Accord Lab.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа стрит-арт-художника Anton Angel на выставке в музее современного искусства «Эрарта» современного искусства

Фото: Anton Angel Работа стрит-арт-художника Anton Angel на выставке в музее современного искусства «Эрарта» современного искусства

Фото: Anton Angel

В музее современного искусства «Эрарта» (29-я линия В.О., 2) продолжает работу выставка стрит-арт-художника Anton Angel. На ней представлено до полусотни граффити художника, выступающего инкогнито. В своей остроумной манере автор изобличает «мировое зло» и резко критикует общество потребления. Многие из работ, перенесенных со стен на бумагу, были созданы в 2020 году и в нынешних условиях воспринимаются в каком-то смысле пророческими. Продлится выставка до 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Пропавшие в кинохронике» в павильоне «Ленфильма» №5

Фото: lenfilmexpo.ru Выставка «Пропавшие в кинохронике» в павильоне «Ленфильма» №5

Фото: lenfilmexpo.ru

Тем временем в самом крупном павильоне «Ленфильма» № 5 (Каменноостровский проспект, 10В) — легендарной «пятерке» — в эти дни можно увидеть иммерсивную инсталляцию «Пропавшие в кинохронике», состоящую из 15 разных эпизодов, объединенных одним маршрутом и аудиорассказом. В залах воссозданы в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев времен Великой Отечественной войны. В основе — истории кинооператоров, актеров и режиссеров, сотрудников киностудий, фотокорреспондентов. За проектом стоит команда «Невский баталист» — более 100 человек профессиональных скульпторов, художников, постановщиков, бутафоров и большой инициативной группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Кирпичи»

Фото: группа «Кирпичи» vk.com Группа «Кирпичи»

Фото: группа «Кирпичи» vk.com

В воскресенье, 13 августа, свой очередной домашний матч в рамках Российской премьер-лиги на стадионе «Газпром-Арена» проведет петербургский футбольный клуб «Зенит». Соперником сине-бело-голубых в этот раз станет воронежский «Факел». Перед игрой публику «разогреет» известная своими ироничными текстами рэп-рок-группа «Кирпичи» во главе с неподражаемым Васей Васиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль владельцев домашних животных PETSHOP DAYS

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фестиваль владельцев домашних животных PETSHOP DAYS

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

В тот же день, 13 августа, в Приморском Парке Победы пройдет PETSHOP DAYS 2023 — бесплатный фестиваль для всех любителей и владельцев домашних животных. Аллеи парка в этот день превратятся в «Хвостатую долину» — научный городок для четвероногих друзей. Тематика этого года — наука. Гостей ждет музыка, благотворительность, лекции, аджилити, SUP-серфинг, док-дайвинг, курсинг, каникросс, показ мод, ноузворк и эффектный парад пород. Музыкальные хедлайнеры фестиваля — Линда, Тося Чайкина и группа «нееет, ты что».

Премьера «музыкального триллера» «Замок Синей Бороды» состоится во вторник, 15 августа, в театре «Легенда». Авторы представят публике «философский спектакль о тайных комнатах человеческой души». Главные роли в премьерных спектаклях сыграют Ростислав Колпаков и Александр Осинин. Создатели предупреждают, что мюзикл — не детская сказка. Вход строго 18+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Диалоги»

Фото: Челябинский театр современного танца Сцена из спектакля «Диалоги»

Фото: Челябинский театр современного танца

15–19 августа на Новой сцене Александринского театра пройдет юбилейный 25-й Международный фестиваль современного танца Open Look. Он представит разнообразную, эксклюзивную программу, в центре которой окажутся премьеры и спектакли, созданные специально к юбилейной дате. Знаковым событием этого года, в частности, станет премьера спектакля «Диалоги» легендарной Ольги Поны, лидера Челябинского театра современного танца и давнего друга фестиваля. Первый показ этой постановки состоится 18 августа. Среди других участников этого года — коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Челябинска, Костромы, Новосибирска, Белоруссии, Армении. Отметим, что «Ъ-СПб» с первых лет выступает генеральным партнером фестиваля Open Look.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Евгений Григорьев (Жека)

Фото: архив Евгения Григорьева Певец Евгений Григорьев (Жека)

Фото: архив Евгения Григорьева

17 августа в клубе «Джаггер» (площадь Конституции, 2) свой традиционный летний концерт даст звезда шансона Евгений Григорьев (Жека) — автор 11 альбомов и уже классических в своем жанре песен: «Пить с ней вино», «Я как осенний лист», «Кукушка», «Когда не нужно лишних слов», «Пока не кончится любовь». На концерте прозвучат любимые поклонниками певца композиции с разных альбомов. Также зрителям обещают сюрпризы, музыкальные премьеры и общение со зрительным залом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мультимедийное шоу OPERA vs ROCK

Фото: организаторы шоу OPERA vs ROCK Мультимедийное шоу OPERA vs ROCK

Фото: организаторы шоу OPERA vs ROCK

В общественном пространстве «Флагшток» на Крестовском острове 19 августа состоится премьера мультимедийного шоу OPERA vs. ROCK crossover-группы BIS-QUIT BAND при участии ведущих солистов Мариинского театра и звезд мировой оперы. Организаторы обещают, что каждый концертный номер станет настоящим перформансом, в котором легендарные композиции прозвучат абсолютно по-новому. Ярким и новаторским украшением шоу станет участие оперных звезд, среди которых Ольга Пудова, Дмитрий Григорьев, Ирина Шишкова, Борис Степанов, Цветана Омельчук и многие другие.

Подготовили Надежда Ярмула, Андрей Цедрик