Вузы Москвы и Санкт-Петербурга подняли цены за обучение в среднем на 12%

Ведущие российские университеты в новом учебном году подняли стоимость обучения на наиболее популярные направления подготовки в среднем на 12%. Статистику вузов Москвы и Санкт-Петербурга изучила газета «Ведомости».

Издание анализировало данные университетов, которые входят в топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX (МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС). В выборку вошли направления, которые считаются наиболее популярными по версии Минобрнауки: «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика» (в классических вузах, например в МГУ), а также ведущие программы в профильных вузах, таких как МИФИ.

Больше всего, по данным «Ведомостей», выросла стоимость обучения в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ.

В МИФИ стоимость обучения по некоторым программам увеличилась на 18–22%:

стоимость обучения на программе «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» в новом учебном году составляет 340 000 руб. против 286 000 руб. годом ранее;

стоимость обучения на «прикладной математике» увеличилась с 256 000 до 310 000 руб., «физике» — с 287 000 до 350 600 руб. за год.

Оплата обучения в РАНХиГС выросла до 12% по отдельным программам:

больше всего подорожало обучение на «экономике и управление бизнесом», «мировой экономике и внешнеэкономической деятельности» — на 12%, с 410 000 до 460 000 руб.;

обучение на программах «юриспруденция: междисциплинарные исследования», «международные отношения: политика, бизнес, экономика» и «диджитал-реклама и связь с общественностью» подорожало на 10% — до 450 000, 596 000 и 430 000 руб. соответственно;

стоимость программ «деловая и политическая журналистика» и «маркетинг» выросла на 9%, или на 35 000 руб., до 395 000 и 380 000 руб. соответственно.

Обучение в СПбГУ подорожало на 5–11% в зависимости от специальности:

«программная инженерия» — на 11%, до 335 000 руб.;

«информационные системы и технологии» — на 10%, до 251 000 руб.;

«экономика» — на 9%, до 321 000 руб., «юриспруденция» — на 8%, до 397 000 руб.

В НИУ ВШЭ выросли цены на обучение по трем направлениям:

«менеджмент» — на 18%, до 770 000 руб.;

«прикладная математика и информатика» — на 8%, до 730 000 руб.;

«реклама и связи с общественностью» — на 4%, до 730 000 руб.

При этом в МГИМО цены на обучение не поменялись. В СПбПУ стоимость обучение в среднем выросла на 4%.

По словам профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, при определении стоимости обучения вузы ориентируются на нормативы Минобрнауки: они не имеют права опускать стоимость ниже установленного ведомством уровня.

Кроме того, при расчете стоимости обучения вузы также учитывают инфляцию и территориальные коэффициенты к заработной плате преподавателей, что зависит от уровня развития рынка труда и средней заработной платы. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов сообщил, что 60–70% расходов уходит на оплату труда преподавателей.

Анастасия Ларина