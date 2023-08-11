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Челябинского учителя задержали по подозрению в надругательстве над школьницей

В Челябинске учителя русского языка и литературы задержали по подозрению в надругательстве над восьмилетней девочкой. В отношении него возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 9 августа учитель возле деревни Касарги (Сосновский район) посадил школьницу в свой автомобиль, отвез на кладбище, где изнасиловал. О происшедшем девочка рассказала близким, которые обратились в правоохранительные органы.

В ГУ МВД по Челябинской области «Ъ» уточнили, что в кратчайшие сроки отреагировали на сообщение о преступление, в ходе оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого, после чего передали следственным органам.

Михаил Бычков, Челябинск

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