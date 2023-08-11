JAC назвал стоимость пикапа T8 Pro для России

Компания JAC назвала стоимость новой модели для российского рынка — пикап T8 Pro появится в продаже в 2023 году.

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Фото: JAC JAC Shuailing T8

Фото: JAC

Рамный пикап, который на китайском рынке продается с 2018 года как JAC Shuailing T8, будет доступен с 205-сильным 2,4-литровым бензиновым турбомотором и 140-сильным 2-литровым турбодизелем. Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

Единственной комплектацией для T8 Pro в России станет топовый вариант Full Extra, включающий в себя 7-дюймовый экран приборной панели, мультимедиа с 10,4-дюймовым тачскрином, обогрев передних сидений, круиз-контроль, камера кругового обзора и другое оборудование.

В России пока начались продажи только бензиновой версии JAC T8 Pro. Стоимость пикапа с 205-сильным двигателем составит от 2,8 млн руб.

Максим Вершинин

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