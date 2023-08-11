Петербургская «Роббо» открыла в Нигерии два образовательных класса

Компания «Роббо» из Санкт-Петербурга, которая разрабатывает и производит проекты для обучения робототехнике, запустила два своих класса в Нигерии, сообщают «Ведомости».

Один из классов — в Highlander Open School в Лагосе, в нем будут заниматься школьники от 6 до 14 лет, второй — в университете National Institute of Information (NIIT) в городе Порт-Харкорта. Сумма инвестиций в проекты составила $20 тыс.

Пресс-секретарь компании Влада Сюткина рассказала, что в открытых классах учащиеся будут изучать 3D-моделирование и 3D-печать. Также их будут обучать основам микроэлектроники и схемотехники. Кроме того, «Роббо» подписала два соглашения о сотрудничестве с университетами в штате Риверс: Uniport и Ignatius Ajuru university of Education. Основатель компании Павел Фролов сообщил, что к концу следующего года компания планирует открыть в стране еще 20 классов. Сейчас в Нигерии действуют два класса «Роббо», открытые по франшизе.

АО «Роббо» было основано в Санкт-Петербурге в 2007 году. Компания предлагает образовательным учреждениям проекты для обучения инженерным и IT-специальностям, включая оборудование, программное обеспечение и методические материалы. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2021 год компания нарастила выручку со 198,6 млн руб. до 215,4 млн руб., доходы выросли до 249,8 млн руб.

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