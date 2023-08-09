Суд признал законным расторжение контракта УПЦ на аренду Киево-Печерской лавры

Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта Украины.

«Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь) Украинской православной церкви и национальным заповедником "Киево-Печерская лавра"»,— сказано в сообщении.

Решение касается помещений Нижней лавры. В Минкульте добавили, что ведомство выявило ряд фактов нарушений условий аренды со стороны УПЦ, что стало основанием для расторжения договора.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» — крупнейший на Украине музейный комплекс, действующий на территории Киево-Печерской лавры. На его территории расположены крупный православный монастырь и несколько храмов. Он подчинен Министерству культуры Украины.

Весной власти Украины потребовали от УПЦ покинуть лавру. Заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от монахов освободить несколько корпусов до 4 июля. УПЦ пыталась оспорить решение о расторжении договора в суде. Контроль над лаврой может получить Православная церковь Украины (ПЦУ), которую УПЦ и Русская православная церковь называют «раскольнической».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Олеся Павленко