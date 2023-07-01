Украинские власти обязали монахов УПЦ покинуть пять корпусов Киево-Печерской лавры до 4 июля

Власти Украины решили лишить монахов Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман. Согласно опубликованному им письму из Минкульта, монахов обязали освободить помещения корпусов до 4 июля.

«Заповедником принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям. Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику»,— говорится в документе, который господин Чекман опубликовал в своем Telegram-канале.

В приложении к письму уточняется, что монахи должны покинуть пять корпусов Киево-Печерской лавры. Среди них — братские кельи на Ближних пещерах (корпус №45), «Дом гостеприимный и контора» (корпус №54), а также кельи Гостиного двора (корпуса №57, №71, №69).

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» — крупнейший на Украине музейный комплекс, действующий на территории Киево-Печерской лавры. Подчиняется Министерству культуры Украины. В марте и. о. гендиректора лавры Александр Рудник подписал уведомление о расторжении договора между национальным заповедником и подразделением УПЦ.

Милена Костерева