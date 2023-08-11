Судьбе не подшипнем

Пермские авиадвигателестроители продолжают вступать в судебные споры с зарубежными структурами из-за предполагаемых срывов договорных обязательств. АО «ОДК-Пермские моторы» обратилось в краевой арбитраж с иском к одному из ведущих производителей подшипников в мире, немецкой Schaeffler Aerospace. Структура ОДК требует от ответчика выполнить контракт по поставке подшипников FAG или вернуть почти €87 тыс. Как следует из открытых источников, немецкие подшипники много лет используются при производстве двигателей семейства ПС-90А. Эксперты отмечают, что в будущем могут возникнуть и вопросы с иностранным оборудованием для выпуска авиакомплектующих.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление АО «ОДК-Пермские моторы» к Schaeffler Aerospace Germany было зарегистрировано Арбитражным судом Пермского края в июле этого года. Как следует из документов суда, пермская компания требует понудить ответчика исполнить обязательства по контракту. Между сторонами были заключены минимум два контракта с дополнениями. Первый был подписан в 2007 году и предполагал, в частности, поставку шариковых подшипников FAG. Истец требует обязать немецкую компанию исполнить контракт с учетом дополнений от 2020 года и произвести отгрузку подшипников или вернуть почти €87 тыс. Также «ОДК-Пермские моторы» просят обязать ответчика произвести некие работы в рамках другого контракта от 2020 года.

В итоге суд определил отложить предварительное заседание на 4 марта следующего года, к этой дате о рассматриваемом деле необходимо уведомить ответчика.

Schaeffler Aerospace Germany (входит в Schaeffler Group) — один из крупнейших мировых производителей подшипников для аэрокосмической отрасли. FAG Aerospace — подразделение компании, которое специализируется на разработке и производстве подшипников под одноименным брендом. Из информации с профильных ресурсов, FAG Aerospace — единственный поставщик подшипников для двигателей, которыми оснащаются В787 Dreamliner и A380, а также для военно-транспортных самолетов Airbus, американских и европейских вертолетов. Согласно данным компании, использование подшипников ее производства позволяет снизить эксплуатационные расходы на обслуживание двигателей, расход масла и топлива.

Как следует из открытых источников, с российскими двигателестроительными предприятиями Schaeffler Aerospace Germany сотрудничает давно. Так, в отчете ОДК за 2012 год содержится информация, что подшипники FAG используются в двигателях семейства ПС-90А. Испытания подшипников этого производителя проводились специалистами пермских предприятий ОДК с участием ученых ПНИПУ. Судя по всему, планы на использование продукции FAG были большие. По данным сборника тезисов международной конференции по авиационным двигателям 2021 года, немецкая компания изготавливала подшипники, в том числе, и из российской стали. В прошлом году материнская компания производителя авиакомплектующих Schaeffler Group, которая владела в России производственными мощностями по изготовлению автоподшипников, объявила об уходе с отечественного рынка.

Собеседники «Ъ-Прикамье» в авиастроительной отрасли говорят, что отгружать продукцию Schaeffler Aerospace Germany перестала после начала боевых действий на Украине. Также они не исключают, что вторая часть исковых требований «ОДК-Пермские моторы» касается выполнения работ по сервисному обслуживанию, ремонту и инспекции качества подшипников, которые уже были поставлены и использовались на двигателях. «Видимо, отдали их немцам на регламент, а в итоге изделия не вернулись»,— подозревает один из источников.

Один из пермских промышленников рассказывает, что во времена Советского Союза производители авиадвигателей обходились отечественными подшипниками. «Затем культура их производства снизилась, это повлияло и на качество изделий,— говорит он,— в итоге предприятия были вынуждены вводить входной контроль продукции, а это дорогая и длительная процедура, так мы подсели на западные комплектующие. Для продукции, которую производили немцы и шведы, входного контро­ля не требовалось, качество нас устраивало». Также он отмечает, что «авиационные» подшипники изготавливались в России маленькими сериями, что приводило к увеличению их стоимости. «Получилось, что западные подшипники оказались даже дешевле, поскольку тот же FAG выпускает их для многих производителей двигателей в мире»,— пояс­нил источник.

Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко говорит, что определенный позитив по поводу быстрого и эффективного импортозамещения наталкивается на объективные проблемы по ряду позиций, компетенции по которым были частично или полностью утрачены с 1980-х годов. «Не исключено, что в будущем нас могут ожидать новые задержки по разным программам в авиа­строении, связанные даже не столько с импортозамещением самих комплектующих, сколько с оборудованием для их выпуска»,— отмечает эксперт.

Адвокат Сергей Тимошенко говорит, что в случае удовлетворения требований истца исполнение решения во многом зависит, есть ли у Schaeffler до сих пор в собственности активы или бизнес в России. При этом если даже на бизнес найдется покупатель, то «ОДК-Пермские моторы» могут обратиться к нему с предложением выкупить право требования долга. «Естественно, приобретатель долга в данном случае вправе рассчитывать на дисконт,— рассказывает эксперт,— после того как он станет новым истцом, он проведет зачет взаимных требований и уменьшит на эту сумму стоимость приобретаемого актива».

По словам адвоката, учитывая, что дата судебного заседания назначена на весну следующего года, переговоры и продажу права требования следует начинать уже сейчас. А в случае отказа российских бизнесменов от такой сделки необходимо будет задуматься об исполнении решения российского суда на территории иностранного государства. «Нельзя сказать, что это будет совершенно невозможно. Принимая во внимание сомнения Евросоюза относительно возможности (законности) отъема у Российской Федерации золотовалютных резервов, решение суда РФ может быть исполнено,— рассуждает эксперт.— Возможно, стоит уступить право требования гражданину одной из стран Европы, в этом случае риски неисполнения решения суда уменьшаются. Также истец вправе попытаться поискать другие активы ответчика с целью обращения на них взыскания».

Дмитрий Астахов