Ростов захотел величия

10 августа в Ростове Ярославской области начался сбор подписей за переименование города в Ростов Великий. Инициатором выступила общественная палата района при поддержке городских властей. Глава администрации города говорит, что авторы идеи хотят отразить в официальном названии «многовековую славу». Противники возражают, что Ростов никогда не назывался Великим, а его переименование объясняют «политическими амбициями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица 50 лет Октября в Ростове

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Улица 50 лет Октября в Ростове

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Ростове Ярославской области 10 августа начался сбор подписей за смену названия города. Его планируется переименовать в Ростов Великий, сообщил глава городской администрации Сергей Тихомиров. Инициатором переименования выступает общественная палата Ростовского района, которая создала общественное движение «За Ростов Великий!». Сбор подписей за смену названия проводят в магазинах, торговых центрах, на рынке, в театре и на стадионе. Параллельно узнают мнение жителей о переименовании города, принять участие в этом опросе могут горожане в возрасте от 14 лет.

По словам главы городской администрации, инициаторы опираются на опыт Великого Новгорода, который был переименован в 1999 году.

«Жителям Ростова не менее важно отразить в официальном названии города его многовековую славу, уникальное культурное, духовное и интеллектуальное наследие. Для чистоты и открытости процесса переименования нам необходимо объединить усилия и пройти процедуру, предписанную законодательством РФ»,— сообщил господин Тихомиров.

По словам главы администрации, смена названия не повлечет за собой неудобств для жителей и организаций, потому что замена документов, вывесок и дорожных знаков не будет одномоментной.

«В сознании многих поколений жителей нашего древнего города, да и всей России, наш город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. Многие люди недоумевают, когда узнают о том, что официальное его название — просто Ростов. Несколько десятилетий активистами вносились предложения об официальном переименовании Ростова, и время перемен, наконец, пришло!»— написал глава города на своей странице «ВКонтакте».

Попытку смены названия поддерживают не все. Заведующий архитектурным сектором музея-заповедника «Ростовский Кремль» Александр Мельник в беседе с корреспондентом «Ъ» назвал добавку к названию города «ложной» и «придуманной». «Ростов никогда в истории до XIX века не назывался Великим. Это определение придумали краеведы во второй половине XIX века, исключительно чтобы отделить его от Ростова-на-Дону, который тогда рос, становился знаменитым. Ростов — одно из старейших названий городов в стране, и вот сейчас это название хотят изуродовать во имя своих каких-то политических интересов»,— сказал ученый, подчеркнув, что выражает свое личное мнение, а не мнение музея.

Как рассказал «Ъ» заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов, политической подоплеки в переименовании нет, процесс никак не связан с выборами в облдуму, которые пройдут 10 сентября. Власти спокойно относятся к разным мнениям, давление на людей не оказывается.

Аналогичная процедура уже проходила в отношении города Тутаев, которому планировалось вернуть историческое название Романов-Борисоглебск. Но в 2017 году жители проголосовали против. «У нас есть негативный опыт в области, связанный с Тутаевом. Тогда процедура была пройдена абсолютно вся, и только в конце у людей решили спросить, как они к этому относятся. В том случае люди высказались против. Учитывать все эти ошибки надо вначале. Если ростовцы скажут: "Это необязательно, это не нужно",— соответственно, мы должны будем всю эту историю просто оставить, возможно, для будущих поколений. Но если жители Ростова поддержат эту идею, тогда это будет очень весомый аргумент в усмотрении этого вопроса последующими органами»,— сказал Антон Капралов, добавив, что закон не требует выяснения мнения жителей при переименовании.

Александр Мельник считает, что местные власти вообще не вправе решать судьбу имени одного из древнейших городов России. «Есть закон об историческом городе, там перечислено небольшое число городов, и Ростов в них входит. Там особые статьи по части охраны. Во-вторых, название города входит в категорию нематериального культурного наследия. Закон был недавно подписан президентом. В-третьих, поскольку город считается историческим городом России, не Ярославской области, решение о его переименовании не может принимать и даже предлагать местное сообщество. Менять его могут только на уровне государства»,— добавил Александр Мельник.

Ученый полагает, что официальное название, Ростов, и обиходное название, Ростов Великий, могут существовать параллельно.

По словам Антона Капралова, после сбора подписей и опроса горожан общественная палата намерена обратиться в Ярославскую областную думу. Дума после консультаций с губернатором, региональной общественной палатой и рядом ведомств разработает федеральный законопроект. Его предполагается направить в Госдуму России. Если она примет закон, после утверждения Советом федерации он направится на подпись к президенту.

Антон Голицын, Ярославль