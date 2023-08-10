Историк выступил против переименования Ростова

Историк, заведующий архитектурным сектором государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Александр Мельник не поддерживает идею переименования Ростова в Ростов Великий. Об этом он рассказал «Ъ-Ярославль», подчеркнув, что высказывает личное мнение, а не позицию музея. По словам ученого, ни о каком возвращении исторического названия речи не идет.

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«Ростов никогда в истории до XIX века не назывался Великим. Это определение придумали краеведы во второй половине XIX века, исключительно чтобы отделить его от Ростова-на-Дону, который тогда рос, становился знаменитым. Ростов — одно из старейших названий городов в стране, и вот сейчас это название хотят изуродовать во имя своих каких-то политических интересов»,— сказал «Ъ-Ярославль» Александр Мельник.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 10 августа в городе начался сбор подписей за переименование города, об этом заявил глава администрации Сергей Тихомиров.

Ростов упоминается в летописях под 862 годом, это один из древнейших городов России. Как считает Александр Мельник, само название города является нематериальным культурным наследием страны и подлежит охране как всеобщее достояние.

«Есть закон об историческом городе, там перечислено небольшое число городов, и Ростов в них входит. Там особые статьи по части охраны. Во-вторых, название города входит в категорию нематериального культурного наследия. Закон был недавно подписан президентом. В-третьих, поскольку город считается историческим городом России, не Ярославской области, решение о его переименовании не может принимать и даже предлагать местное сообщество. Менять его название могут только на уровне государства»,— добавил Александр Мельник.

Ученый считает, что официальное название «Ростов» и обиходное название «Ростов Великий» могут существовать параллельно.

Александр Мельник является лауреатом премии имени Дмитрия Лихачева (2010), национальной премии «Культурное наследие» (2013), он заслуженный работник культуры РФ. В результате исследований ученого в Ростове было выявлено более 200 памятников архитектуры.

Антон Голицын