В Ярославской области собирают подписи за переименование Ростова

10 августа в Ростове Ярославской области начат сбор подписей за смену названия города на Ростов Великий. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава администрации города Сергей Тихомиров. Сбор подписей проходит в магазинах, торговых центрах, на рынке, в театре и на стадионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростовский кремль

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Ростовский кремль

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Неравнодушные горожане совместно с Общественной палатой Ростовского района решили организовать общественное движение «За Ростов Великий»! Эта инициатива объединила почетных граждан Ростова, профессиональных историков и ученых, представителей духовенства, ветеранов, серебряных волонтеров и молодежь, работников культуры, образования и спорта, а также всех, кому небезразлична судьба нашей малой Родины»,— сообщил господин Тихомиров.

Глава города сообщил, что Ростов может пойти по пути Новгорода, который был переименован в Великий Новгород в 1999 году. Мэр обещает, что трудностей для горожан не возникнет.

«Процесс переименования не повлечет финансовых затрат для горожан. Также не возникнет необходимости одномоментно производить замену документов, бланков, учредительных документов, вывесок и дорожных знаков»,— сообщил Сергей Тихомиров.

Помимо сбора подписей в городе проходит опрос жителей о смене названия. Попытка переименования Ростова происходит не в первый раз. Последний всплеск активности в этом направлении был отмечен в 2021 году накануне выборов депутатов Госдумы России. Тогда о переименовании активно заявляла кандидат в депутаты Лариса Ушакова. В сентябре 2023 года пройдут выборы в Ярославскую областную думу.

Антон Голицын