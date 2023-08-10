На ВДНХ началась подготовка к проведению международного форума «Россия»

На территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве начинается подготовка к проведению международной выставки-форума «Россия», который пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, сообщила «Ъ» пресс-служба организатора мероприятия, автономной некоммерческой организации (АНО) «Дирекция выставки достижений "Россия"».

В пресс-релизе отмечается, что на выставке задействуют около 70 инфраструктурных объектов ВДНХ общей площадью более 250 тыс. кв. м. Кроме того, на территории ВДНХ началось строительство временных павильонов. Они будут расположены перед аркой главного входа, на главной и центральной аллеях, в Северном сквере и на Октябрьской площади, а также возле зоны цветочного партера, сообщила пресс-служба.

Сообщается, что экспозиции на выставке-форуме представят все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации.

В форуме «Россия» будут задействованы, в частности, следующие павильоны ВДНХ: центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей им. К. А. Тимирязева, центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, павильон «Россия — моя история», Музей кино, павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций и Дом культуры.