Приставы на Кубани фактически запретили деятельность предприятий «Покровского»

Согласно постановлению ФССП России в соответствии с исполнительным листом Лабинского городского суда Краснодарского края в отношении предприятий ГК «Концерн “Покровский”» возбуждено исполнительное производство. Как указано в документе (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), руководителям предприятий помимо выполнения предписанных ограничительных мер запрещается, в том числе, принимать любые решения, ухудшающие положение работников, а также полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт концерна «Покровский» Фото: официальный сайт концерна «Покровский»

Однако, как сообщили «Ъ-Кубань» в концерне «Покровский», в постановлениях об аресте счетов, которые получают предприятия группы компаний, запрещены любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. В итоге, по словам руководителей концерна, это парализовало работу двух десятков агропредприятий в Краснодарском крае, а в ближайшие дни остановит и все остальные.

«Замкнутые циклы, которые созданы руководством концерна во всех группах агробизнеса – зерновой, сахарной или мясной, предполагают полную интеграцию всех звеньев производственной цепи. То есть предприятия связаны взаимными финансово-хозяйственными обязательствами и не могут осуществлять свою деятельность обособленно друг от друга. Прекращение расчетов между ними, а также невозможность расплачиваться за необходимые для производства ресурсы, приведет к фактическому прекращению их деятельности и оставит без работы тысячи людей в разных районах региона»,- сообщается в официальном заявлении ГК «Концерн “Покровский”». .

Кроме того, по словам руководства концерна, такие ограничительные меры противоречат решению суда, согласно которому деятельность предприятий не должна прекращаться. Предприятия концерна расположены в 17 районах Краснодарского края, где они являются градообразующими и включены Минсельхозом РФ в Перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса страны.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Генеральная прокуратура РФ намерена конфисковать активы Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский», находящегося в розыске по подозрению в вымогательстве. Соответствующий иск в Лабинский городской суд Краснодарского края направил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. Среди активов, которые Генпрокуратура хочет обратить в доход государства,— 100% доли в уставных капиталах АО «Концерн "Покровский"», его управляющей компании и торговом доме, агрофирмы «Должанская», «Русь», «Рассвет», «Урожайная», «Родина», агрохолдинг «Каневской», мясокомбинаты «Павловский» и «Тихорецкий», агрокомплекс «Лабинский», три сахарных завода на Кубани, племзаводы «Победа» и др. Всего около 50 предприятий, общий земельный банк которых составляет более 242 тыс. га земли кадастровой стоимостью 67 млрд руб.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в концерне «Покровский», в настоящий момент коллективы предприятий группы компаний готовят официальное обращение руководству ФССП России с просьбой обратить внимание на ситуацию и, согласно решению Лабинского городского суда, до рассмотрения дела по существу принимать такие обеспечительные меры, которые не будут влиять на операционную деятельность предприятий.

«Эффективно работающие предприятия АПК являются фундаментом продовольственной безопасности страны и основой ее экспортного потенциала, стабильным источником налоговых поступлений в бюджет. Хотим подчеркнуть, что высокие показатели и активное развитие концерна – заслуга более 7 тыс. наших сотрудников, работающих в полях, на молочных фермах, элеваторах, сахарных заводах и мясоперерабатывающих предприятиях. Стремление объявить их результаты ежедневного труда следствием коррупции и незаконного обогащения, перечеркнуть достижения, полученные за 20 лет работы на российском рынке, наносят ущерб устойчивому развитию и репутации всей отрасли АПК», - говорится в официальном заявлении ГК «Концерн “Покровский”».

Василий Хитрых

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