В Уфе зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Вчера стационарный посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на проспекте Октября в Уфе дважды зарегистрировал превышения ПДК по формальдегиду в 1,3 раза: в 13:00 и 19:00. Об этом сообщается на сайте Башгидромета.

Сегодня в 7:00 часов концентрация хлорида водорода, как установил пост на улице Свободы, составила 1,7 от ПДК.

Превышения допустимых концентраций, в частности, по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, оксиду азота, сероводороду, фенолу, хлориду водорода, аммиаку, бензолу, этилбензолу и хлорбензолу не наблюдались, отмечено в сообщении ведомства.

Венера Хисамова

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