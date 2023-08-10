Путин поддержал передачу Объединенной судостроительной корпорации ВТБ

Президент Владимир Путин заявил на встрече с Андреем Костиным, что поддержал предложение правительства передать акции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) ВТБ. Сейчас государство владеет 100% акций. Глава Минпромторга Денис Мантуров позднее уточнил, что 100% акций ОСК передадут ВТБ в доверительное управление на 5 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Костин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я поддерживаю это предложение. Знаю, что с вами коллеги тоже об этом говорили, прорабатывали предварительно. Хотел бы вашу реакцию услышать на этот счет»,— сказал господин Путин.

«Владимир Владимирович, реакция — спасибо за доверие. Когда я об этом первый раз услышал, было, конечно, достаточно неожиданно»,— ответил господин Костин.

Глава ВТБ отметил, что банк хорошо знает ОСК с самого начала ее создания. ВТБ «тесно работает» и с корпорацией, и с входящими в нее предприятиями, поэтому знает о «проблемах, особенно в том, что касается организации финансирования». Господин Костин уверен, что при поддержке президента банк «справится с этой задачей и приложит все силы, для того чтобы все задачи решить». «Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные»,— добавил господин Костин.

Президент согласился с мнением главы ВТБ, что у ОСК «проблем много и вопросов много». «Но это работающая структура и в целом набирающая темп в этой работе»,— добавил он. По его словам, есть вопросы, которые требуют особого внимания, в том числе со стороны специалистов банка. «Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании. Все, разумеется, не может быть сделано без поддержки правительства, и такая поддержка, разумеется, должна быть обеспечена со стороны правительства»,— добавил господин Путин.

Детали журналистам раскрыл вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, 100% акций будут переданы в доверительное управление сроком на пять лет. «Министерство совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию»,— сказал господин Мантуров (цитата по ТАСС). Ведомства должны подготовить постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа.

ОСК отметило, что корпорация была создана в 2007 году указом президента со 100% акций в федеральной собственности. «Доверительное управление акциями не меняет форму собственности и обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов»,— говорится в сообщении ОСК, которое поступило в «Ъ». Корпорация отметила, что судостроение находится «в фазе роста, что требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей».

ВТБ обращает внимание, что любые действия со стороны банка будут возможны только после согласования правительством порядка и реализации процедуры передачи акций в доверительное управление. «Мы убеждены, что корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками: непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга — безусловный приоритет»,— говорится в комментарии банка, который поступил в «Ъ».