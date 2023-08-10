Opel показал электрический концепт-кар Experimental

Компания Opel показала электрический концепт-кар Experimental, призванный продемонстрировать новый фирменный стиль моделей марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Opel Experimental Фото: Opel Opel Experimental Фото: Opel Opel Experimental Фото: Opel Следующая фотография 1 / 3 Opel Experimental Фото: Opel Opel Experimental Фото: Opel Opel Experimental Фото: Opel

Новинка представляет дальнейшую эволюцию дизайн-концепции Bold and Pure, особенностью которой стало отсутствие хрома в декоре (его заменяют вставки контрастного цвета и светодиодные элементы) и новое оформление передней «решетки» Opel Vizor, которая получила светящийся логотип бренда и интегрированные в панель элементы автопилота (датчики, лидар, радар и систему камер). В задней части кузова светотехника имеет сложную форму, перекликающуюся с Opel Vizor, а вместо эмблемы марки использована светящаяся надпись Opel.

Experimental получил активную аэродинамику, включающую в себя подвижные элементы на колесах. Часть кузовных элементов и обтекатели 23-дюймовых дисков выполнены из льняного волокна. Особенностью прототипа стали камеры заднего вида, заменяющие традиционные зеркала, которые установлены не на передних дверях, а на задних стойках кузова.

Интерьер получил встроенную в тканевую обивку подсветку, складной руль, а также проекционные экраны вместо традиционных дисплеев. Технология Tech Bridge позволяет использовать в качестве тачскринов панели салона, а модуль Pure Pad перед передним подлокотником можно запрограммировать на самые востребованные у водителя функции. Заявлено наличие искусственного интеллекта в бортовой мультимедиа и поддержка голосовых команд.

Премьера Opel Experimental состоится в сентябре 2023 года выставке IAA Mobility в Мюнхене. Ожидается, что дизайнерские решения с концепт-кара перекочуют на возрожденный Opel Manta, который должен появиться в 2025 году.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK