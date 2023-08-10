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Экс-мэр Димитровграда и советник губернатора арестованы на два месяца

В среду вечером Ленинский районный суд Ульяновска избрал меру пресечения мэру Димитровграда (Ульяновская область) Андрею Большакову и советнику губернатора Ульяновской области (в прошлом — первому заместителю губернатора) Игорю Эделю. Обоим избрана мера пресечения «в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 7 октября 2020 года», сообщается на сайте райсуда.

Андрей Большаков и Игорь Эдель были задержаны силовиками во вторник утром. Мэр — в Димитровграде, в момент въезда его автомобиля во двор администрации, при этом в автомобиле была обнаружена сумма в размере около 1 млн руб., Игорь Эдель — около здания областного правительства. Следствие ведет Четвертое следственное управление ГСУ СКР (Нижний Новгород).

В среду, накануне избрания меры пресечения, им были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Оба обвиняемых свою вину не признают. Оба обвинения предъявлены в рамках одного уголовного дела. Всего по этому делу, как прозвучало в суде, задержано шесть человек.

На заседании суда по избранию меры пресечения Андрею Большакову защита отмечала, что мэр «взятку не брал, ни в карманах, ни в руках денег не обнаружено», деньги была найдены в машине, но он к ним не прикасался». Представляющий интересы Андрея Большакова известный самарский адвокат Александр Паулов заявил «Ъ-Волга», что с мерой пресечения не согласен, и в четверг направляет апелляционную жалобу. Игорь Эдель в суде так же заявил, что с мерой пресечения не согласен. Нащначенный дежурный адвокат Владислав Нестеров от комментариев отказался.

Также в среду вечером состоялось внеочередное заседание гордумы Димитровграда, в котором принял участие губернатор региона Алексей Русских (во вторник губернатор заявил, что «факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его (Андрея Большакова. — «Ъ-Волга») по утрате доверия. Решением гордумы Андрей Большаков уволен с поста главы Димитровграда «в связи с утратой доверия», врио главы города назначен (до окончания процедуры отбора и избрания гордумой нового мэра Димитровграда) Дмитрий Цивилев, до этого занимавший пост первого заместителя главы города.

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