На вкус и «Свет»

В Выборге завершился 31-й фестиваль российского кино. Главный приз жюри во главе с Сергеем Урсуляком вручило фильму Антона Коломейца «Свет», который также удостоился особого упоминания за лучший актерский ансамбль. О призерах фестиваля рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Героиня «Света» живет на экране в двух пластах — в современности и в своей советской юности 1970-х

Фото: Фестиваль российского кино «Выборг» Героиня «Света» живет на экране в двух пластах — в современности и в своей советской юности 1970-х

Фото: Фестиваль российского кино «Выборг»

В этом году в конкурсе «Выборга» преобладали интимные женские истории. Возможно, организаторы решили таким образом компенсировать перекос прошлогодней программы, в которой интересных женских персонажей можно было перечесть по пальцам одной руки, а может быть, бурные события политической и общественной жизни заставляют режиссеров обоего пола искать убежища в «мысли семейной» и извечных темах любви и отношений.

Именно среди таких фильмов жюри и выбрало победителя. Действие «Света» развивается в двух временных пластах. В 1970-х Таня (Дарья Коныжева) и Марина (Милана Владыкина), только что окончившие школу, вместе вступают во взрослую жизнь и клянутся в вечной дружбе, пока их не разлучает возлюбленный Марины, втянувший ее в плохую компанию. В наше время стоящая на пороге 60-летия Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева) трудится в социальной службе, помогая одиноким старикам. Прошлое напоминает о себе («неожиданным» сюжетным ходом из телемыльного репертуара), а разговоры с взрослым сыном (Сергей Волков) заставляют героиню задуматься о смысле жизни. В итоге она вместе с режиссером приходит к утешительному выводу, что все сделала правильно: быть доброй куда лучше, чем умной, а нести свет в жизни других людей важнее, чем заботиться о себе.

Специальный приз за лучшую женскую роль получила Дарья Савельева, сыгравшая в режиссерском дебюте Или Малаховой «Привет, мама!» о четырех поколениях женщин, проживающих в одной квартире и в своем отдельном мире, где мужчинам отведены необязательные, хотя и оказывающие определенное влияние на судьбы героинь роли.

Мужские истории «Выборга» при этом оказались снятыми в очень традиционном ключе. Как, например, «Схватка» Никандра Федорова — байопик Вячеслава Карпова, чемпиона СССР 1965 года по вольной борьбе среди юношей (его сыграл сам режиссер). Личные потери, алкоголизм и полученный по пьяни тюремный срок оборвали спортивную карьеру Карпова на взлете, но он взял себя в руки, бросил пить и вместо борьбы стал играть в шашки.

У Федорова получился этакий якутский «Бешеный бык» — если бы тот снимался без сценария, с копеечным бюджетом, беспомощной режиссурой и актерскими работами уровня школьного драмкружка.

Зато у Скорсезе не было прописанной титрами на экране морали о том, что пьянство — зло, которое до сих пор ломает жизни многообещающих спортсменов. Возможно, именно это обстоятельство оценило жюри, отметившее картину особым упоминанием «За образец безоглядной воли».

Завершились конкурсные показы тоже брутальными мужскими фильмами, и они не обошлись без внимания жюри. Специальный приз за лучшую мужскую роль достался 16-летнему Тимофею Кочневу, сыгравшему в «Первом лете» еще одного дебютанта Сергея Илютина. Фильм рассказывает о взрослении 15-летнего Сашки в российской провинции 2004 года. И проблема даже не в том, что летние подростковые радости здесь густо приправлены бытовой ксенофобией и сексизмом самого дворового пошиба (это вполне соответствует времени и месту действия), а в том, что это почти никак не отрефлексировано авторами фильма. Если в какой-то момент на юного героя все-таки сходит озарение, что представители нацменьшинств (в данном случае цыгане) тоже люди, то отношения с первой любовью (Анастасия Цыбульская) так и сводятся к нехитрому совету старшего друга: шлепни ее по попе — ей понравится. И хотя Сашка сомневается в действенности этого метода, создатели берутся доказать, что он действительно работает, заодно без стеснения облизывая камерой тело 17-летней актрисы.

«Одним днем», второй полный метр известного сериального режиссера Стаса Иванова, получивший специальный приз «За сближение авторского кино со зрительским», снят как будто о персонажах «Первого лета» четверть века спустя. Снова глубинка, снова пацанские нравы и бытовое насилие фоном, только теперь уже никакого оптимизма и надежды вырваться. Семена (Антон Васильев), одним днем приехавшего из Москвы в родной Буй навестить заболевшего отца (Сергей Колесников), малая родина удерживает, как капканом, не давая вернуться к жене, сыну и бизнесу по торговле икрой. Есть тут и Родина с большой буквы — это фамилия 17-летней Майи (Елизавета Струнина), дочери когдатошней возлюбленной героя, к которой он не вернулся из армии. После смерти матери девушка живет одна, пьет, ее регулярно насилуют местные гопники. Судя по датам, Майя не дочь Семена, но он все равно проникается к ней отцовскими чувствами и решает спасти, что приводит к катастрофическим результатам. Что-то похожее происходит и с самим фильмом: он держит внимание густой фактурой, прекрасными актерскими работами и честным взглядом на провинциальные реалии, но обескураживающий финал перечеркивает все эти достоинства, как будто из пространства картины мгновенно выкачали кислород. Увы, подобная «безвоздушность» часто свойственна проектам стриминга KION, при поддержке которого и снята лента.