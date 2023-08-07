Женский Выборг

В Выборге продолжается 31-й кинофестиваль российского кино, ранее известный как «Окно в Европу», а теперь называющийся просто «Выборг». О первых увиденных фильмах конкурсной программы рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куда занятнее показанного в фильме «Нина» оказалось то, что происходило вокруг него

Фото: Pan-Atlantic Studio Куда занятнее показанного в фильме «Нина» оказалось то, что происходило вокруг него

Фото: Pan-Atlantic Studio

Фестиваль открылся картиной Оксаны Бычковой «Нина» — не сильно удачной попыткой воспроизвести интонации ее режиссерского дебюта «Питер FM» почти двадцать лет спустя. В благополучную жизнь Нины (Юлия Пересильд) с любимым мужем (Кирилл Кяро) и маленьким сыном врывается голос из прошлого: ее бывший возлюбленный Руслан (Евгений Цыганов) сообщает, что смертельно болен, и приглашает попрощаться в Тбилиси, с которым связаны их общие счастливые воспоминания. Приехав туда, Нина убеждается, что Руслан, в свое время, видимо, нанесший ей не одну душевную рану, если и изменился, то только в худшую сторону, а тут еще и идеальный на первый взгляд муж начинает устраивать сцены ревности по скайпу. Спасает фрустрированную женщину от неуверенных в себе недомачо — но не зрителей от скуки и не фильм от расползания по швам — разве что туристическое очарование Тбилиси.

Куда интереснее вялого мелодраматизма «Нины» оказался связанный с ней скандал.

Уже после премьеры Оксана Бычкова поспешила откреститься от фильма, заявив, что продюсер Екатерина Филиппова отобрала у нее право финального монтажа и все испортила, та ответила еще более резкими обвинениями в непрофессионализме. В пылу этих страстей про сам фильм, кажется, все уже забыли.

В дебютной работе Или Малаховой «Привет, мама» мужчины отодвинуты на совсем дальний план. В центре внимания здесь семья из четырех женщин. Кира (Дарья Савельева) работает в справочной аэропорта и порхает по жизни, заводя отношения исключительно с женатыми мужчинами, но втайне мечтает о том, чтобы кто-нибудь из них наконец спустил ее на землю и крепко привязал к себе. Ее младшая сестра Вера (Аглая Тарасова) лепит котлеты в ресторане и постоянно беспокоится — о детях, деньгах, ремонте и некоем лежащем в больнице Толике. Старшая дочка Веры (Анфиса Кафтанова) занята первой любовью и прочими подростковыми проблемами, а младшая (Александра Евдокия Бакурадзе) еще маленькая, так что пока главные беды в ее жизни только сломанные игрушки и ссоры с сестрой. Надо всем этим витает призрак матери Киры и Веры, пропавшей два года назад, а до того много лет не общавшейся с дочерьми, но же успевшей психологически их травмировать на всю оставшуюся жизнь. В фильме отличные актерские работы и множество точно подмеченных выразительных деталей, но, увы, в единое целое они складываются только под самый финал, когда эмоционально вовлекаться в происходящее уже поздновато.

«Лунатики» Юрия Мороза — первый, что называется, зрительский фильм в программе «Выборга» (он и снят при поддержке онлайн-кинотеатра «Иви»). Его главная героиня опять женщина: несгибаемая бизнес-леди (Виктория Исакова) с непонятным бизнесом, большими деньгами, равнодушным бывшим мужем (Алексей Розин), молодым любовником, плохим поэтом (Дмитрий Чеботарев), и сыном, рэпером-наркоманом (Степан Белозеров). Этого последнего она решает избавить от пагубной зависимости, подвергнув опасному эксперименту по «психозомбированию». Результат оказывается неожиданным, но больше всего впечатляет даже не он, а музыкальные номера, которые для фильма сочинил артист Bojiy Dar, и представления авторов о современной молодежи — не менее фантастические, чем сама история с промывкой мозгов.

Еще один реверанс в сторону широкой публики — «Осьминог» Алексея Степанова с популярным актером Даниилом Воробьевым, сыгравшим целых восемь ролей. Известный психолог собирает четырех клиенток (Сабина Ахмедова, Мария Миронова, Анфиса Черных, Наталья Рудова) на сеанс, по ходу которого мысленно перевоплощается в их мужей, бойфрендов и даже шоферов. Таким образом доктор хочет решить собственные проблемы в отношениях с изменившей женой (Дарья Мазурова). Фильм вроде бы должен продемонстрировать актерский диапазон Воробьева, однако подтверждает, что лучше всего ему удаются хамоватые гопники.

В целом же лента вызывает ощущение острой неловкости за всех причастных, которую, впрочем, явно не разделяли выборгские зрители, весело смеявшиеся и даже аплодировавшие шуткам. В этом смысле ориентацию на жанровое разнообразие и узнаваемые лица на афишах можно счесть удачей.

«Лиссабон» Светланы Филипповой снова развернул фестиваль в сторону артхауса в его самом упрощенном понимании. Это подчеркнуто красиво снятая и нарочито медленная черно-белая драма о поломанной разводом семье, доказывающая отличную насмотренность постановщицы. От подсчета кинематографических влияний можно сбиться: тут и французская новая волна, и Тарковский, и Кира Муратова, и чего только нет — разве что оригинального авторского взгляда и умения внятно рассказать историю.