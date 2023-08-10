ФАС одобрила продажу сетей Sela и Befree структуре Kismet Capital Group

Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании «Радио Реклама НН» приобрести торговые сети ZARINA, Befree, Love Republic и Sela, сообщает служба в официальном Telegram-канале.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Радио Реклама НН» на 99,9% принадлежит ООО «Инфраструктурный Холдинг-1», которым владеет ООО «Кисмет Капитал Групп» Ивана Таврина. Рекламное агентство приобретет до 75% акций АО «МФГ Инвест», а также право контролировать деятельность петербургского АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль».

Ранее шведская компания Eastnine сообщила, что компания подписала соглашение о продаже около 36% Melon Fashion Group российскому ООО «ГЕМ Инвест». Сделка должна была проводиться в несколько этапов. Озвученная стоимость сделки — примерно 15 ,6 млрд руб. Ожидалось, что ее закроют в течение двух недель.

Melon Fashion Group была основана в 2005 году на базе швейной фабрики «Первомайская заря» в Санкт-Петербурге. Она владеет и управляет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. По данным компании, на конец 2022 года в группу входило более 850 магазинов в 180 городах России, а также Казахстана, Армении и Белоруссии. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Мелон Фешн Груп» в 2021 году выросла на 49% по сравнению с предыдущим годом, до 37,3 млрд руб., чистая прибыль — вдвое, до 3,2 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Eastnine избавляется от одежды».

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