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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге отменили концерт группы «Сансара» после жалоб Мизулиной

В Екатеринбурге отменили концерт группы «Сансара», который должен был пройти 10 августа в Ельцин-центре. Фронтмен коллектива Саша Гагарин отметил, что официального запрета на проведение мероприятия не было, однако о точных причинах музыканты сообщат позже.

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

«Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге. Смею думать, что чаще знаю вас, чем нет,— всех тех, кто слушает, а главное, мне кажется, слышит наши песни, а поэтому мне было важно встретиться в любимом городе»,— подчеркнул фронтмен. Он добавил, что деньги за билеты будут возвращены.

Ранее против проведения концерта «Сансары» в Ельцин-центре публично выступил ряд общественных деятелей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что из-за планировавшегося выступления ей поступали жалобы от «многих возмущенных граждан». Недовольства были связаны с тем, что музыканты выступали против специальной военной операции, а также уезжали из России. «Хочется очень внятной позиции от государства по этому вопросу: можно проводить мероприятия тем людям, которые высказывались против спецоперации или уехали из России, бросили нашу страну в трудную минуту?» — отмечала госпожа Мизулина.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что действия музыкального коллектива нужно «квалифицировать как измену Родине».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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