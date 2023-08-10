Генпрокуратура признала нежелательными журналистов-расследователей CIT

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team, Украина. Как отмечает надзорное ведомство, платформу, которая ранее называлась War in Ukraine, совместно с участниками ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России, ликвидированный иностранный агент) создал уехавший из России Руслан Левиев (настоящая фамилия Карпук, признан Минюстом иностранным агентом).

«Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации»,— говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram.

Руслан Левиев создал расследовательскую группу Conflict Intelligence Team в 2014 году. Платформа специализируется на освещении военных конфликтов на основе спутниковых снимков и сообщений пользователей в соцсетях. В частности она освещала конфликты в Донбассе и Сирии. После начала российской военной операции на Украине Руслан Левиев уехал из России. В мае 2022 года против него возбудили первое дело за фейки об армии России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), МВД объявило его в розыск. В феврале 2023 года в отношении него возбудили второе уголовное дело за дискредитацию армии России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).