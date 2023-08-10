Минздрав не смог оспорить решение по иску к структуре «Вис» на 54 млн рублей

Апелляционная инстанция оставила в силе решение арбитражного суда Новосибирской области, отказавшего минздраву региона во взыскании с ООО «Седьмая концессионная компания» (СКК, входит в группу «Вис») 54,6 млн руб. неустойки.

Компания в рамках государственно-частного партнерства реализует проект по строительства в Новосибирске семи поликлиник. Обращаясь в суд, минздрав указал, что предметом иска стала просрочка в получении СКК положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации и разрешения на строительство по трем объектам. Дело было рассмотрено с участием прокурора, который указал, что СКК нарушил сроки выполнения работ по проекту, при этом остановка работ по проекту «не носила объективных причин и не была следствием обстоятельств, не зависящих от ответчика».

При этом суд установил, что фактически положительное заключение Государственной экспертизы по объектам получено с просрочкой в 72 дня, 36 дней и 71 день. Однако с суммой неустойки суд не согласился. В июне иск минздрава был удовлетворен частично – суд определил взыскать с компании в пользу ведомства 600 тыс. руб. штрафа.

В июле прокуратура внесла представление руководству СКК за нарушения при строительстве поликлиник в Новосибирске. «Установлено, что частным партнером до сих пор не получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиник на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской, степень их строительной готовности 73% и 81%»,– рассказали в ведомстве. В группе «Вис» тогда сообщали, что готовность первых трех объектов, сдача которых предусмотрена в 2023 году, составляет от 68 до 90%. В августе прошлого года компания сообщала, что рассчитывает завершить проект в 2024 году. Три поликлиники планируется сдать в 2023 году, остальные в 2024-м.

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Оксана Павлова