Прокуратура внесла представление руководству «Седьмой концессионной компании» за нарушения при строительстве поликлиник в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения градостроительного и бюджетного законодательства при строительстве в Новосибирске двух поликлиник, возводимых на условиях государственно-частного партнерства. Поликлиники строятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Установлено, что частным партнером до сих пор не получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиник на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской, степень их строительной готовности 73% и 81%»,– сообщили в ведомстве. Руководителю ООО «Седьмая концессионная компания» внесено представление об устранении нарушений закона.

В мае прокуратура объявляла застройщику предостережение в связи с отставанием от графика при строительстве этих объектов.

СКК ведет работы по строительству семи поликлиник в Новосибирске. В августе прошлого года компания сообщала, что рассчитывает завершить проект в 2024 году. Три поликлиники планируется сдать в 2023 году, остальные в 2024-м. Изначально планировалось, что все семь объектов будут построены в 2022 году.

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Оксана Павлова