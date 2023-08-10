Таманский угольный терминал не смог взыскать $304 млн с кузбасских угольщиков

Арбитражный суд Москвы 9 августа полностью отказал ООО «ОТЭКО-Портсервис» (угольный терминал в Тамани Краснодарского края) в удовлетворении иска на $303,75 млн к московскому АО «Талдинская горная компания» (ТГК, владеет двумя шахтам в Кузбассе с годовой добычей до 5 млн т). Об этом сообщатся в картотеке арбитражных дел, сам текст судебного решения пока не опубликован.

Исковое заявление терминала поступило в суд 4 мая 2022 года, вторым ответчиком по делу выступала швейцарская компания Kaproben Handels AG. Она уже была ответчиком по иску «ОТЭКО-Портсервис» об одностороннем разрыве с ним договора оказания услуг по перевалке угля на принципе take or pay («бери или плати») от 26 февраля 2019 года и выиграла это спор, в котором ТГК была третьим лицом.

При подаче нового иска «ОТЭКО-Портсервис» в мае прошлого года в ТГК поясняли «Ъ-Сибирь», что портовая компания потребовала взыскания (на тот момент) 21,57 млрд руб. убытков, вызванных расторжением все того же спорного договора, и предсказывали, что истцу будет отказано.

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Игорь Лавренков, Кемерово