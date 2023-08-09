В Екатеринбурге прекратили уголовное дело мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прекратили уголовное дело о хулиганстве (ч.1 ст.213 УК РФ) в отношении 56-летнего Александра Неустроева, обругавшего на пятиклассника за шапку с буквой Z. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Дело прекратили «за деятельным раскаянием». При этом ему назначили судебный штраф в размере 7 тыс. руб.

Скандальная история из-за шапки с буквой Z произошла 21 апреля около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская. 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме обругал 11-летнего мальчика, а также, по данным СМИ, пытался его схватить.

Спустя несколько дней мужчину задержали полиция и ОМОН. Изначально полиция возбудила в отношении него административное дело по статье «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). Однако административное производство было прекращено из-за возбуждения уголовного дела о хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК РФ). Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

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