Канада ввела санкции против Минобороны Белоруссии

Власти Канады расширили санкции в отношении Белоруссии. Под ограничения попали Минобороны Белоруссии, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Всего под ограничения попали девять физических и семь юридических лиц. Об этом сообщил МИД Канады.

Под санкции попали:

глава Национальной государственной телерадиокомпании Белорусии (Белтелерадиокомпании) Иван Эйсмонт;

начальник управления профилактики МВД Олег Каразей; внутренние войска МВД Белоруссии;

оборонные компании: холдинг «БелОМО», ООО «Оборонные Инициативы», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», компания ATE — Engineering;

благотворительный фонд Алексея Талая, а также сам активист.

Кроме того, ограничения были введены в отношении судьи Елены Литвиной, командира 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Александра Кривца, председателя Гродненского областного исполкома Владимира Караника, журналистка Анна Пушкарева (издание «Наша Нива называло ее бизнес-партнером бывшего управделами президента Александра Лукашенко Виктора Шеймана), а также дети Виктора Шеймана Сергей и Ольга.

Канада ввела новые ограничения в преддверии третьей годовщины избрания Александра Лукашенко, после которого в Белоруссии начались массовые протесты. В сообщении МИД Канады говорится, что санкции были введены из-за «грубых и систематических нарушений прав человека» В Белоруссии, а также из-за поддержки этими лицами военной операции России на Украине.

Анастасия Ларина