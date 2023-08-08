«Произошла революция»

6 августа в Белгороде были открыты сразу два крупных общественных пространства — обновленный центральный пляж с набережной Северского Донца (пространство «Берега»), а также возведенный группой «Агро-Белогорье» парк развлечений «Калейдоскоп». Губернатор Вячеслав Гладков, заявляя о максимально возможной в «прифронтовых» условиях безопасности новых площадок (общей стоимостью 1,6 млрд руб.), отметил, что жизнь «не останавливается» даже при украинских обстрелах. Корреспондент «Ъ-Черноземье» Олег Мухин изучил, как в «околовоенном» городе создавали одни из лучших в Черноземье места для отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вячеслав Гладков (слева) и мэр Белгорода Валентин Демидов заверили, что благоустройство прибрежной территории в облцентре будет расширяться

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Губернатор Вячеслав Гладков (слева) и мэр Белгорода Валентин Демидов заверили, что благоустройство прибрежной территории в облцентре будет расширяться

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

До 2023 года в центре Белгорода на главной городской реке, Северском Донце, полноценный пляж существовал только на северо-западном берегу около железнодорожного вокзала. Теперь центром притяжения горожан стал юго-восточный берег — тот, где еще годом ранее была заболоченная, поросшая густым лесом пойма. Утром 6 августа губернатор Вячеслав Гладков пришел осмотреть результат ее преображения.

На месте «дикого» пляжа появилось благоустроенное пространство; если бы не малочисленность деревьев, его можно было бы назвать парком. Расчищенный берег застелили газонами, а дорожки вымостили необычной светлой плиткой многоугольной формы (по признанию чиновников, ее выбирали очень долго). Здесь же открыли центр проката сап-досок (в день открытия большие красно-черные доски выставили на улицу), похожий на некий арт-объект серебристый спасательный пост, сцену, «сухой» фонтан и одинаково оформленные точки общепита. От качелей и лавок пахло недавно обработанным деревом. Над длинной береговой линией, отсыпанной светлым, почти морским песком (его пришлось завозить из Воронежа), летали чайки.

35-градусная жара привела несколько десятков горожан на пляж уже к восьми утра. На волейбольной площадке разминались, судя по игре, профессиональные спортсмены. Вдоль пляжа развевались флаги с названием нового общественного пространства — «Берега».

Прибывший на берег рано утром Вячеслав Гладков в окружении журналистов подошел к фотографиям, иллюстрировавшим, какой была территория раньше: грязный песок, деревья и разбитая грунтовая дорога. «Сегодня мы открываем только первую очередь — около одного километра, а всего (с учетом двух берегов.– «Ъ») предстоит благоустроить около 20 км. Я не слышал, чтобы где-то в малых городах были территории такой протяженностью»,– заметил глава региона.

По его словам, разработкой проекта (он потребовал вложений около 100 млн руб. из регионального бюджета) занимались московские архитекторы: «Были разговоры, что это “вывод денег” и можно привлечь местных. Но нам кажется, что городские пространства должны быть разными. Мы хотим всех жителей города вывести на улицу, чтобы каждый нашел себе уголок по душе. А это место никогда раньше не было в повестке белгородцев. Теперь здесь произошла революция».

«Мы хотели создать здесь ощущение берега моря»,— добавил губернатор. Эта задумка, по всей видимости, удалась. Когда глава региона пошел по дорожке вдоль пляжа, половина отдыхающих бросились к нему: «Благодаря нашему любимому губернатору и в Турцию не надо теперь ехать!» Впрочем, жара указала и на единственный недостаток нового места. «Мало тени»,— заметила одна из отдыхающих, показав на несколько расставленных навесов. Они были традиционной формы «грибков», но по задумке архитекторов их перевернули вверх ногами. В таком виде тени они и впрямь давали немного — и чиновники обещали подумать над этим.

«Обратите внимание на качество работ!» — посмотрев на журналистов, погладил губернатор бетонную подпорную стену. Затем он взял в руку пляжный песок: «От одного созерцания должно создаваться правильное настроение». После этих слов за рекой раздалось три разрыва и стал виден инверсионный след от ракеты — по всей видимости, сработала система ПВО. Впрочем, собравшиеся почти не обратили на это внимания. Куда больший интерес у них вызвало замечание главы Белгорода Валентина Демидова о том, что на реке будут заниматься спортсмены на парусниках. Через несколько часов парусники действительно появились на реке.

Набережную заполняли посетители, многие из них интересовались, не будет ли вход на «Берега» платным. Господин Гладков их разубеждал. Чиновников беспокоило другое: «Лишь бы не сломали». «Сломают! — ответил им губернатор.— Когда такое революционное изменение происходит, подсознательно хочется все вернуть. Будем убеждать, ругать, наказывать. Привыкнут. Теперь здесь круто».

Прилегающую к «Берегам» территорию благоустраивала уже группа «Агро-Белогорье», известная крупнейшими вложениями в развлекательные объекты в Белгороде и инвестировавшая в новый проект 1,5 млрд руб. За небольшим черным забором из металлических прутьев раскинулся парк; над деревьями виднелись аттракционы. Глава компании Владимир Зотов встречал гостей у входа в «Калейдоскоп». Те прошли к аттракционам, на которых катались первые посетители. «Вот интересный»,— указал глава «Агро-Белогорья» на аппарат, вращающийся в разные стороны и периодически поворачивающий катающихся вниз головой. «Но на него больно смотреть»,– усмехнулся господин Гладков.

От аттракционов (12 единиц, сгруппированных по целевой аудитории) и сцены гости перешли к детской площадке и фуд-корту, затем — к рукотворному водоему с пирсом: в озере плавали черные лебеди, по каналу среди осин дети катались на маленьких катамаранах. Объем работы в парке, где на заболоченную территорию пришлось завозить 16 тыс. кубометров песка и 20 тыс. кубометров земли, был понятен возле деревьев: видно было, что стволы уходят минимум на метр ниже уровня «площади», которую приподняли над болотом.

Господин Зотов разъяснял чиновникам секрет успеха: «Что самое главное? Аттракцион, покушать и туалет». Он заметил, что стоимость входа невелика (приравнена к одному билету на аттракцион), но подчеркнул, что посещаемость из соображений безопасности будут ограничивать — не более 4 тыс. человек единовременно. При этом проект, как выяснилось, еще не завершен: на прилегающей территории должны появиться еще объекты, стоимость второй очереди оценивается в 500 млн руб.

Инвестор заверил чиновников и представителей подрядчиков, что все вопросы безопасности проработаны не только в парке, но и за его пределами: «Мы с Вячеславом Владимировичем (Гладковым.— «Ъ») отслеживаем ситуацию. Мы знаем, что замечательно работает, охраняет наше небо ПВО. Есть и очень надежный “Ахмат” (чеченское подразделение.— «Ъ»), который стоит на границе».

«Все же расстояние от границы до Белгорода значительно,– отметил Вячеслав Гладков.– Есть вопросы необходимости усиления антитеррористической защищенности, и они решены: периметр закрыт, установлено большое количество камер, введены меры предосторожности. Опасно? С учетом прифронтового региона, конечно, опасности есть. Но как только будет какая-то информация от правоохранительных органов, Министерства обороны — мы сразу будем реагировать».

Официальное открытие «Берегов» и «Калейдоскопа» состоялось около полудня. Чиновники выходить на сцены не стали, уступив место актерам, танцорам и ведущим. К этому времени в парке аттракционов и на набережной были уже тысячи людей. Они пытались укрыться от жары, наблюдали за выступлениями, играли в настольный теннис и волейбол, загорали и купались. Рядом с полицейскими на берегу дежурили бойцы теробороны.