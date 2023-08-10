Военнослужащих лишают сроков

Расположенные в Черноземье гарнизонные суды стали чаще выносить условные наказания военным, обвиняемым в совершении тяжких преступлений, в первую очередь участникам спецоперации. Преступления особой тяжести по-прежнему приводят к реальным срокам, но не всегда. Ключевой тенденцией становится учитывание судами не только смягчающих обстоятельств, но и возможности обвиняемых продолжить участие в СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ряде случаев суды оставляют нарушившим закон военнослужащим возможность участвовать в СВО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В ряде случаев суды оставляют нарушившим закон военнослужащим возможность участвовать в СВО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский и Курский гарнизонные военные суды в 2023 году вынесли ряд приговоров по тяжким преступлениям, согласно которым подсудимые получили условные сроки. Речь идет в основном об участниках специальной военной операции.

За превышение полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, лишение свободы от трех до десяти лет) четыре года условно недавно получил рядовой Акрамжон Д. Он признан виновным в том, что в январе, исполняя обязанности командира танковой роты, будучи в состоянии опьянения, несколько раз ударил ножом подчиненного — командира танка, пытавшегося прекратить ссору между ротным и другим военнослужащим. Смягчающими обстоятельствами были признаны наличие малолетних детей и возмещение вреда; отягчающим — состояние опьянения. При этом суд учел воспитание подсудимого в многодетной семье без отца и его раскаяние, а также желание продолжить участие в СВО. Обжаловать приговор стороны не стали.

В марте военнослужащий Илья В. был приговорен к полутора годам колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек (ч. 3 ст. 350 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Ночью на автодороге Воронеж — Луганск, разворачивая грузовик с прицепом, он застрял передними колесами на обочине, и в полуприцеп влетела Mazda 6, водитель и пассажир которой погибли. Смягчающими обстоятельствами были признаны способствование раскрытию преступления, частичная компенсация вреда, раскаяние, первое привлечение к уголовной ответственности, совершение преступления по неосторожности, желание выполнить приказ и просьба матери погибшего не наказывать военного строго.

За продажу военного имущества фигуранты дел преимущественно получают штрафы. Так, в марте Александру Д., Алексею Р., Денису С. и Владимиру Ф. вынесли обвинительный приговор за растрату организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), а также (в зависимости от роли каждого) за кражу, покушение на нее или пособничество. В 2020-2021 годах военнослужащие обнаружили в старых резервуарах аэродрома более 7 тыс. литров неучтенного дизтоплива и стали вывозить его КамАЗами из части на продажу. Все подсудимые получили штрафы. Суд учел наличие у них наград, статус ветерана военной службы (а у отдельных подсудимых — и участника боевых действий), а также частичное возмещение ущерба. При этом был удовлетворен гражданский иск части.

В июне 2023 года Курский гарнизонный военный суд приговорил сержанта Романа Л. к штрафу в 100 тыс. руб. за растрату с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Получив летнее дизтопливо, он согласился на предложение неизвестного гражданина продать ему 400 литров и был пойман сотрудниками военной полиции. Ему был назначен штраф в 100 тыс. руб.: суд учел признание вины, первое привлечение к уголовной ответственности, положительную характеристику, участие в СВО и наличие трех малолетних детей. К такому же штрафу за аналогичное преступление был приговорен и другой военнослужащий Олег К.

Особая ситуация складывается с мобилизованными: им назначают в основном условные сроки (с перспективой возвращения в часть) даже с учетом новых, ужесточенных положений о совершении преступлений в период мобилизации. Так, в июле призванный на службу Сергей С. был приговорен к трем годам лишения свободы условно за оставление части на срок свыше одного месяца в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ, от пяти до десяти лет лишения свободы). Он вместе с товарищем покинул часть и проживал в гостинице, а через некоторое время добровольно явился в полицию. Суд учел «способствование раскрытию» преступления и наличие малолетнего ребенка. Аналогичное наказание получил по той же статье мобилизованный Игорь Е.: он временно уехал к сожительнице и ребенку, а затем добровольно пришел в комендатуру. Суд учел наличие ребенка и «способствование раскрытию».

Младший сержант Евгений М., который не явился добровольно, а был задержан военной полицией, в итоге получил три года колонии; сейчас он пытается обжаловать приговор. В то же время обвинявшийся по тому же пункту той же статьи мобилизованный Денис С., добровольно явившийся в военную комендатуру и имеющий ребенка, тоже был приговорен к трем годам колонии общего режима, несмотря на отсутствие отягчающих обстоятельств. Причины одинакового наказания при различных обстоятельствах из приговоров неясны.

Зато практически всегда условное наказание следует за оставление службы на более короткий период — от 10 суток до месяца в период мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Так, мобилизованный Сергей М. получил два года условно за то, что позже установленного срока вернулся в часть после выхода из зоны СВО. Три года условно за аналогичное преступление назначено рядовому Александру А., который вместо возвращения в часть после лечения в больнице остался у сожительницы. Минимум еще в двух случаях курский суд назначал по этому пункту статьи два года условно, в других двух — три года условно.

Совокупность тяжких преступлений все же приводит к реальным срокам. Так, шесть лет колонии получил Валерий М., признанный виновным сразу в незаконном сбыте оружия (ч. 2 ст. 222), длительном оставлении части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337) и хищении оружия с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 226 УК РФ). Суд установил, что он продал свой автомат за 25 тыс. руб., затем (после обнаружения пропажи) выкупил обратно за 40 тыс. руб., а следом уехал к брату в Ханты-Мансийский автономный округ, где «пытался решить вопрос» с оформлением земельного участка.

Особо тяжкие преступления также приводят военнослужащих в колонию. Так, в июне 2023 года воронежский суд вынес приговор мобилизованному Валерию Ч., обвинявшемуся в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Находящийся в нетрезвом состоянии военный потребовал от сослуживца извиниться перед другим военнослужащим за грубое обращение, а после отказа ударил топором по голове. Пострадавшего спасло то, что он успел смягчить удар рукой. Подсудимый отправился в колонию на шесть лет.

В июне курский суд приговорил за сопротивление начальнику в период мобилизации (ч. 3 ст. 333 УК РФ, от пяти до 15 лет лишения свободы) Алексея Д. и Юрия З. к трем годам колонии каждого. Они не захотели выполнять требование дежурного по части сдать спиртное, повалили майора и ударили его в голову. Суд учел возмещение ими морального вреда потерпевшему и положительные характеристики и изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое.

Но и по этой категории преступлений некоторым военнослужащим удается избежать реального срока. Так, 23 марта Воронежский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии условно дежурного по автопарку части Андрея З., также обвинявшегося в покушении на убийство. Военнослужащий, находясь в суточном наряде, выпил разбавленного водой спирта и лег спать. Когда в дверь постучали, дежурный открыл дверь и неприцельно выстрелил в «силуэт в форменной одежде» из пистолета. Раненый ответил: «Андрюха, за что ты меня?», после чего стрелявший понял, что попал в своего друга. Он попытался оказать тому помощь, но друг успел уйти: тогда дежурный разрядил пистолет, нашел гильзу и пулю и сдал их прибывшему офицеру. Суд признал отягчающими обстоятельствами состояние опьянения и период мобилизации; смягчающими — признание вины и характеристику.

Опрошенные «Ъ-Черноземье» юристы предпочли не комментировать тенденции вынесения приговоров по уголовным делам в отношении военнослужащих.

Олег Мухин