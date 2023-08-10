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Коммерсантъ FM
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4,3 процента составила годовая инфляция в июле, сообщил Росстат. Темпы роста потребительских цен ускорились с 3,3% в июне, а на 7 августа достигли 4,4%, оценили в Минэкономики на основе недельных данных Росстата. Заметно ускоряется базовая инфляция (не включает регулируемые и сезонные компоненты индекса цен) — до 3,2% в июле с 2,4% в июне. Основное ускорение общей инфляции придали непродовольственные товары, подорожавшие в июле на 0,91% (в годовом выражении — на 2,4%). Услуги выросли в цене за месяц на 0,48% (в годовом выражении — на 9,95%), а продовольствие — на 0,49% (на 2,23%), прежде всего за счет подорожания плодоовощной продукции.

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