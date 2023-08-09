Снимите это немедленно

Известный в Прикамье сельскохозяйственный холдинг «Великоленское» решил сдать в аренду часть своих производственных мощностей — Ленский завод молочных продуктов. Собственник холдинга поясняет, что необходимость в этом возникла из-за того, что предприятие уже полтора года простаивает, так как головная компания группы, находящаяся под внешним наблюдением, отказывается поставлять заводу сырье. Эксперты считают, что из-за нарушения связи между подразделениями холдинга сам завод как отдельный актив вряд ли кого-то заинтересует.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Объявление о сдаче Ленского завода молочных продуктов (ЛЗМП) в аренду было размещено в открытых источниках в конце июля. В его тексте указано, что предприятие включает в себя здание цеха по переработке молока площадью 738,6 кв. м, молочный склад, проходную и различные вспомогательные сооружения. Мощности завода рассчитаны на переработку 20 тыс. тонн молока в сутки, производство полностью автоматизировано.

ЛЗМП входит в состав сельхозпредприятия «Великоленское», которое выпускает молочную и мясную продукцию. Предприятие основано на базе колхоза имени Ленина, созданного в 1958 году в Кунгурском районе. В 1990-х годах колхоз был реорганизован в совхоз, потом в ОАО, а затем в ООО «Совхоз Ленский». В начале 2000-х предприятие перешло в собственность предпринимателя Михаила Трушникова и подконтрольной ему компании «Инвестиции и консалтинг». Позже господин Трушников переименовал его в «Великоленское», а также учредил еще две компании — ООО «Ленский завод молочных продуктов» и ООО «ЛенТорг», сформировав тем самым сельскохозяйственный холдинг. ООО «Великоленское» сосредоточилось на управлении сельскохозяйственными землями и разведении скота, ООО «ЛЗМП» стало управлять перерабатывающими мощностями, а компания «ЛенТорг» — одноименной сетью фирменных магазинов холдинга. В 2020 году в отношении «Великоленского» была введена процедура наблюдения, в апреле 2021-го ООО перешло под внешнее управление.

Михаил Трушников пояснил «Ъ-Прикамье», что находится в поисках арендатора, так как молочный завод уже полтора года не работает, как и фирменные магазины холдинга «ЛенТорг». Он рассказал, что их пришлось законсервировать, так как ключевое предприятие группы, ООО «Великоленское», перестало поставлять им сырое молоко и мясо. По словам господина Трушникова, внешний управляющий ООО «Великоленское» Сергей Клыков мотивировал это тем, что у других компаний холдинга есть задолженность перед этим обществом. «ЛЗМП и „ЛенТорг“, по сути, это дочерние компании „Великоленского“. Естественно, они также испытывают финансовые трудности,— говорит владелец холдинга.— Недавно с долгами этих компаний удалось рассчитаться, в том числе погасить долг по заработной плате. Но без сырья производство осуществляться не может, завод находится в простое, а магазины закрыты. Около ста человек, которые трудились на ЛЗМП и в „ЛенТорге“, остались без работы. Это очень серьезная социальная проблема для муниципалитета».

Михаил Трушников рассказал, что обращался с жалобой на действия управляющего ООО «Великоленское» в правоохранительные органы, но состава правонарушения те не нашли. Связаться с господином Клыковым не удалось.

Стоит отметить, что в марте этого года в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление ФНС с требованием признать банкротом «ЛенТорг», в его удовлетворении было отказано. В июле налоговая подала заявление и о признании несостоятельным ЛЗМП, но суд его вернул заявителю. Также, по информации в картотеке суда, в конце июля господин Трушников подал ходатайство о разрешении разногласий с управляющим «Великоленского», его рассмотрение назначено на 21 августа.

По данным источников в отрасли, ранее в покупке земель и крупного рогатого скота «Великоленского» была заинтересована расположенная в Кунгурском районе агрофирма «Труд». Гендиректор «Труда» Владимир Юшков опроверг эту информацию.

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края, руководитель Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства Иван Огородов считает, что ЛЗМП, как и другими активами холдинга, сейчас вряд ли кто-то заинтересуется. По его словам, интерес может представлять лишь действующее оборудование предприятия. «На сегодняшний момент мощности по переработке молока в целом по Пермскому краю избыточные по сравнению с объемом сырья, которое добывается»,— поясняет господин Огородов. Он отметил, что основное преимущество «Великоленского» заключалось как раз в предприятии полного производственного цикла. «У холдинга было свое сырье, которое он перерабатывал на молзаводе. Сейчас из-за нарушения связи между юридическими лицами группы завод вряд ли сможет сам обеспечивать себя сырьем в должном объеме»,— полагает эксперт.

Елизавета Шлыкова, Екатерина Артемова