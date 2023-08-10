Российский Красный Крест помог уже миллиону беженцев и переселенцев, пострадавших от украинского кризиса

С февраля 2022 года миллион беженцев и переселенцев получили помощь Российского Красного Креста (РКК). Об этом рассказал председатель организации Павел Савчук. Он отметил, что, по разным оценкам, за это время в Россию прибыли от 2,8 млн до 5,3 млн человек.

Подавляющее большинство (около трех четвертей) получивших поддержку от РКК нуждались в гуманитарной помощи — продуктах питания, предметах одежды и гигиены. Такие наборы получили 640 тыс. человек, что составляет 62,5% от общего числа. Еще 91,5 тыс. человек получили ваучеры в аптеки, продуктовые магазины и магазины одежды. 91,3 тыс. человек получили от РКК материальные выплаты в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от размера и состава семьи.

Помимо гуманитарной и материально-ваучерной помощи, Российский Красный Крест оказывает беженцам и переселенцам с Украины и из Донбасса психосоциальную поддержку. С 18 февраля 2022 года такую помощь получили 96 890 человек.

Еще 5894 человека получили поддержку в мобильном пункте помощи Российского Красного Креста в Белгородской области. Здесь беженцы и переселенцы подали заявления на материальные выплаты и восстановление семейных связей, получили ваучеры, гуманитарную помощь, психосоциальную поддержку и сим-карты с льготным тарифом. Всего с начала украинского кризиса подобные сим-карты получили 9 тыс. человек. Кроме того, 5,3 тыс. человек прошли обучение навыкам оказания первой помощи.

“Ъ” рассказывал, что с мая РКК предоставляет материальную помощь — от 5 тыс. до 15 тыс. руб.— жителям Белгородской области, эвакуированным из приграничных сел вглубь региона. Рассчитывать на выплаты, по подсчетам РКК, могут 2 тыс. семей. Ранее такая помощь предоставлялась только переселенцам с Украины и новых российских территорий. Если программа в Белгородской области будет работать успешно, РКК обещает масштабировать ее на другие приграничные с Украиной регионы.

Ранее в интервью “Ъ” (см. номер от 26 декабря 2022 года) Павел Савчук рассказывал, что РКК в рамках реагирования на украинский кризис привлек 455 млн руб., из них 195 млн — внутри страны и около 260 млн — по линии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Наталья Костарнова