«Столице Нижний» прислали доктора

Спустя четыре года после вынесения приговора бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину Генеральная прокуратура РФ потребовала взыскать в доход государства 1,5 млрд руб. солидарно с него, его жены, бывших бизнес-партнеров и компаний группы «Столица Нижний». Сумма иска сложена из пятилетней прибыли застройщика «Инградстрой», который возводит крупнейший в городе ЖК «Новая Кузнечиха». В прокуратуре решили, что земельные участки в Кузнечихе в 2012-2014 годах были получены при содействии главы МСУ коррупционным путем, поэтому полученные от стройки деньги следует изъять в бюджет. Олег Сорокин и другие ответчики считают заявление Генпрокуратуры голословным — ранее суды и следователи не нашли нарушений в земельном аукционе. Решение по делу может быть вынесено в четверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор Олегу Сорокину перетек в денежные требования к бизнесу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Приговор Олегу Сорокину перетек в денежные требования к бизнесу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд рассматривает заявление заместителя Генпрокурора РФ Игоря Ткачева об обращении в доход государства имущества, добытого коррупционным путем. Требования на 1,5 млрд руб. предъявлены бывшему главе Нижнего Новгорода и основателю группы «Столица Нижний» Олегу Сорокину, его жене Эладе Нагорной, предпринимателям Олегу Головко, Павлу и Максиму Акатовым, ООО «Старт-Строй», «Инградстрой» и УК «Столица Нижний».

Олег Сорокин в 2019 году был осужден на десять лет за участие в похищении человека и получение взятки в форме услуги. Изучив старый приговор, в прокуратуре сформировали 11 томов гражданского дела об изъятии денег. Надзор считает, что, будучи главой МСУ Нижнего Новгорода, Олег Сорокин тайно создал и контролировал компанию «Инградстрой», давал ей займы от аффилированных застройщиков и повлиял на подготовку и проведение в 2012 году регионального аукциона, на котором «Инградстрой» как единственный участник выиграл право аренды 453 га в Кузнечихе.

Сумму требований в Генпрокуратуре сложили из прибыли компании за 2017–2022 годы, полагая, полученный за счет коррупционной схемы доход следует взыскать в бюджет РФ.

Заключенный Олег Сорокин по видеосвязи из мордовской колонии на протяжении нескольких часов подробно критиковал иск прокуратуры, назвав его голословным и надуманным. Из его рассказа следовало, что с учредителем «Инградстроя» Дмитрием Долининым он вообще не знаком, в этот проект сначала вошел бывший бизнес-партнер Олег Головко, но поняв, что в одиночку его потянет, привлек других акционеров: в 2016 году компания-застройщик с землей была продана «Старт-Строю». С женой Эладой Нагорной, как владелицей 60% этого общества, Олег Сорокин в 2010 году разделил активы по брачному контракту, и она успешно занималась его бывшим бизнесом, в который он никогда не вмешивался, получая более 100 млн в год от своей части в доверительном управлении.

«Весь город знает ее как успешного предпринимателя, она с младых лет работала. В 25 лет сама открыла Дом моды Валентина Юдашкина, потом несколько магазинов, в “Столице Нижний” руководила крупнейшим блоком маркетинга и рекламы, всех в компании знала. Я же не с кухни ее поставил! Она взялась управлять сложным бизнесом с огромными долгами, и только в 2021 году закрыла все кредиты», — гордо рассказывал арестант про свою супругу, развенчивая версию прокуратуры о фиктивной роли Элады Нагорной как номинала и прикрытия.

Саму бизнесвумен заслушать не удалось, так как у суда нет ВКС с Израилем, где она проживает, а ее адвокат не смог оперативно раздобыть ноутбук. Олег Сорокин подчеркнул, что не влиял и не мог влиять на проведение аукциона в пользу ООО «Инградстрой», который компания выиграла совершенно законно. Со ссылками на материалы дела он напомнил, что итоги торгов отменяла ФАС России, и застройщик только через два года заключил договор аренды через суд.

«Они первый дом начали строить через пять лет, я в это время уже в тюрьме сидел. Как я из тюрьмы могу управлять такой махиной, которая только инженерных сетей для города построит на 4,6 млрд руб? И почему вы деньги требуете за тот период, когда я главой города уже не являлся? Да забирайте тогда всю компанию, и поставим на этом точку! Ну, будете потом судиться с ее собственниками, а государство, может быть, построит дольщикам дома», — в сердцах заметил заключенный Сорокин.

Он добавил, что в сложное для России время понимает желание власти взять деньги с бизнеса, но форма этого вызывает оторопь: «Я долго сижу, наверное, отстал от жизни».

Прокурор забирать всю компанию отказывался, претендуя только на ее доходы.

Пятеро адвокатов соучредителей «Столицы Нижний» также активно отрицали их номинальные роли, аффилированность компаний с Олегом Сорокиным и какое-либо его участие в принятии деловых решений. Антикоррупционных проверок по ним не проводилось, и предприниматели не могли понять доводы прокуратуры о том, что Сорокин «фиктивно передал» им свои доли в бизнесе, однако их доли остались прежними. Они также ссылались на пропущенный Генпрокуратурой трехлетний срок исковой давности.

Прокурор не мог ответить на многие вопросы ответчиков, лишь повторяя формулировки иска. Он ссылался на показания бывшего сити-менеджера Олега Кондрашова о том, что Олег Сорокин всегда контролировал свой бизнес. Олег Сорокин парировал, что «Кондрашову в бегах» верить нельзя: тот не может подтвердить свои показания в суде, и заинтересован в его оговоре, так как глава города лично его увольнял.

Заключенный также сослался на то, что в региональном управлении СК в 2021 году «за отсутствием события преступления» прекратили уголовное дело против сотрудников минимущества, проводивших в 2012 году земельный аукцион.

Нарушений следователи не нашли, а Олег Сорокин зачитал и показания министра госимущества Сергея Баринова из команды губернатора Глеба Никитина. Министр проанализировал условия старого аукциона, цену лота и практику, придя к выводу, что ущерба региону не было и торги были проведены законно. Губернатор прислал какое-то письмо по поводу ситуации с иском к крупнейшему застройщику Нижнего Новгорода, но судья его не приобщил, посчитав, что к сути дела этот документ не относится.

Перерыв в деле объявлен до 10 августа — не исключено, что в четверг суд вынесет решение по требованиям Генеральной прокуратуры.

Роман Кряжев