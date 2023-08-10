Плюс четверть

Онлайн-торговля в Нижегородской области продолжает наращивать обороты. За первое полугодие на интернет-площадках нижегородцы купили и продали товаров на 59,5 млрд руб. Это почти на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Самыми популярными покупками стали цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда, обувь и продукты питания. Участники рынка онлайн-торговли считают, что пока ее показатели не сильно влияют на традиционную розницу: доля в общем объеме пока составляет около 12%, но, очевидно, будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в первом полугодии 2023 года объем онлайн-торговли в Нижегородской области составил 59,5 млрд руб., что на 24,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю среди других регионов Нижегородская область на седьмом месте, при этом темпы роста в регионе выше, чем в целом по стране: в России в первом полугодии объемы онлайн-торговли выросли на 20% до 2,7 трлн руб.

Продажи местных предпринимателей в Нижегородской области выросли на 27,2% до 58 млрд руб. Чаще всего дистанционно нижегородцы покупали цифровую и бытовую технику. Оборот в этом сегменте составил более 12 млрд руб. На втором месте по популярности мебель и товары для дома (10,6 млрд руб.),на третьем — одежда и обувь (9,6 млрд руб.), на четвертом — продукты питания (6,3 млрд руб).

Доля онлайн-торговли в общем объеме региональной розницы растет: по итогам полугодия на нее приходится 11,8%, год назад — 10,1%. Это показательно для сегмента в целом.

Как отмечал на встрече с предпринимателями бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, после пандемии и закрытия магазинов иностранных брендов нижегородцы все чаще предпочитают делать покупки на маркетплейсах и это сказывается на офлайн-продажах. Сами управляющие ТЦ указывали на то, что кроме оттока арендаторов на рентабельность бизнеса в текущей ситуации влияет повышение кадастровой стоимости недвижимости, рост налогов. В результате семь торговых центров в регионе уже выставлены на продажу.

Президент АКИТ Артем Соколов считает, что пока интернет-торговля не оказывает критически заметного влияния на традиционную розницу.

«Доля интернет-торговли в общем объеме продаж по итогам первого полугодия в целом по России составила 12,7%. Спад объемов в торговых центрах, очевидно, вызван изменениями прошлого года: уходом ряда зарубежных брендов и закрытием их магазинов, тогда как в интернете покупатели могли найти привычные товары. На протяжении нескольких месяцев ситуация в офлайне оставалась нестабильной как в отношении ассортиментной матрицы, так и ценовых предложений. Сейчас, когда ритейлеры восстановили ассортимент в том числе с помощью альтернативных брендов — российских и дружественных стран, покупатели возвращаются к традиционным покупкам», — говорит Артем Соколов.

По его данным, восстановление спроса в классической рознице отмечали многие эксперты еще в начале 2023 года, а сейчас это подтвердил Росстат: в июне 2023 года объемы продаж увеличились до 10,2%.

«Сейчас почти каждая компания ритейла имеет в наличии и онлайн-, и офлайн-каналы. Это нормальная практика для обеспечения максимального удобства каждого клиента. На наш взгляд, дальнейший путь развития торговли — в омниканальности, то есть создании плавного бесшовного клиентского пути по нескольким каналам. Фактически сейчас стираются границы между ними — покупатель может начать выбирать товар на сайте, оформить заказ в мобильном приложении, а забрать его в магазине и наоборот. Кроме того, онлайн-торговля генерит трафик в торговых центрах. Так, большинство покупателей предпочитают выбирать самовывоз заказа из магазина или ПВЗ в торговом центре, при этом совершают спонтанные покупки в соседних магазинах, принимают решение поесть, посмотреть фильм»,— отмечает президент АКИТ.

По оценке сервиса ЮKassa, одним из главных драйверов роста остаются маркетплейсы.

Но и отдельные небольшие онлайн-магазины активно развиваются. По словам коммерческого директора ЮMoney Дмитрия Кармишина, в первом полугодии самый заметный рост показывают магазины с оборотом до 800 тыс. руб. в месяц — их стало на 17% больше.

Количество магазинов с оборотом до 6,4 млн руб. выросло на 7%. «Заработать в интернете могут не только крупные маркетплейсы, но и небольшие интернет-магазины, особенно если они специализируются на товарах для дома, одежде и на нишевых товарах, например для рыбалки, спорта и активного отдыха»,— отметил он. Во втором полугодии обороты интернет-торговли продолжат активно расти, считают эксперты.

По прогнозу аналитической компании Data Insight, к концу 2023 года объем онлайн-продаж в стране достигнет 7,4 трлн руб.

Андрей Репин