Ленобласть взялась за комплексное развитие

Программу комплексного развития территорий (КРТ) реализуют в четырех районах Ленинградской области. До 2034 года правительство региона планирует сдать 338 тыс. кв. м жилья, построенного в рамках программы. На всех этих территориях застройщики, которые заключили договоры КРТ с муниципальными властями, должны, помимо многоквартирных домов, также построить объекты социальной инфраструктуры. Вчера, 9 августа, жители Щегловского поселения во Всеволожском районе получили ключи от новых квартир в доме, построенном по КРТ. Решение о создании комплексного развития принято администрацией поселения в сентябре 2022 года с целью расселения девяти аварийных домов. Строительством новых домов занимается застройщик СЗ «Алгоритм Девелопмент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение о создании зоны КРТ принято администрацией Щегловского поселения в сентябре прошлого года. Договор с застройщиком муниципальные власти подписали в декабре 2022 года. Задача муниципальных властей — расселить девять аварийных домов (59 квартир общей площадью 2,4 тыс. кв. м).

Новые квартиры вчера получили четыре семьи — жители одного из аварийных домов. Всего в течение восьми лет СЗ «Алгоритм Девелопмент» планирует построить еще три жилых дома площадью 8,6 тыс. кв. м, 12 тыс. кв. м, 14 тыс. кв. м. «В настоящее время ведется разработка проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома на соседнем земельном участке. Для переселения жителей из аварийных домов в данном объекте выделяются квартиры общей площадью 820 кв. м, что позволит полностью расселить аварийные дома под номерами 15, 32, 31, 30, 37 и частично 43»,— рассказали в пресс-службе строительного блока администрации Ленобласти. В течение восьми лет новое жилье должны получить 170 человек. Общая сумма инвестиций в программу расселения со стороны застройщика, по информации от пресс-службы, оценивается более чем в 2,6 млрд рублей.

До официальной передачи ключей жители района активно интересовались у застройщика, когда в поселении появятся новые садики и школы, в какие классы пойдут дети, чьи родители купят квартиру в новом доме, а не переселятся из бараков. А также жаловались, что в школе не хватает учителей, а в поселке недавно закрылся дом культуры. Генеральный директор СЗ «Алгоритм Девелопмент» Кирилл Рудаков рассказал обеспокоенным гражданам, что переговоры по поводу строительства школы ведутся и для нее уже найден участок. Детские сады, по словам господина Рудакова, могут появиться на первых этажах еще не построенных домов. Предусмотрено также строительство амбулатории.

Строительство домов по программе КРТ запланировано еще в четырех районах Ленобласти. Один из проектов реализуется в Новом Девяткино: договор заключен между администрацией Новодевяткинского поселения и челябинским ООО «Специализированный застройщик “Зенит”». Компания планирует построить 37,5 тыс. кв. м жилья на двух участках площадью 5,8 га и обязуется обеспечить территорию всей необходимой инфраструктурой.

Дома по договору КРТ также построят в Сланцах, Сосновом Бору и в деревне Варшко в Приозерском районе. Всего до 2034 года по механизму КРТ планируется сдать 338 тыс. кв. м жилья.

По словам директора по маркетингу холдинга AAG Евгения Хохлова, плюсы в проектах КРТ есть как для застройщиков, так и для покупателей будущих квартир. «Из числа плюсов проектов КРТ для покупателей квартир можно отнести инфраструктуру, которая создается застройщиком одновременно с возведением жилья: социальные объекты, общественные пространства, достойное благоустройство, сервисные объекты»,— подчеркивает господин Хохлов. Однако, как отмечает эксперт, если застройщик нарушает договор КРТ и не сдает объекты социнфраструктуры вовремя, то для владельцев квартир жизнь в таком квартале становится «не очень-то комфортной». Среди плюсов для застройщика эксперт отмечает увеличение рентабельности и стоимости жилья за счет создания школ, детских садов, поликлиник — инфраструктуры, которая прибавляет к конечному продукту ощутимую добавочную стоимость.

«Послабление» от правительства области для застройщиков, которые подписали договор о КРТ, действительно есть. «В случае заключения договора допускается отклонение от предельных параметров плотности в пределах 30% на территории одного квартала. Правительство Ленобласти рассматривает и утверждает документы планирования территорий, включая генеральные планы, проекты планировки территории и, с недавних пор, архитектурный облик капитальных строений, если они находятся в соответствующей зоне»,— рассказали в пресс-службе стройблока.

«Различные недостатки частично связаны с плюсами: гораздо больший объем инвестиций в проект. Все крупные девелоперы так или иначе уже подходят к формату КРТ. В нашем регионе среди них, например, “Страна Девелопмент”, “А-101” и “Брусника”»,— заключил Евгений Хохлов.

Надежда Ярмула