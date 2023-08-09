Пожар на складе в воинской части в Ставропольском крае потушен

Пожар в воинской части №29235 в Георгиевске в Ставропольском крае потушен, сообщил глава региона Владимир Владимиров. Ранее глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев сообщал о пожаре на вещевом складе части.

«В Георгиевске сегодня во второй половине дня произошел пожар на территории воинской части. Возгорание было в хозяйственной постройке. Оно уже потушено. По оперативным данным, пострадавших нет»,— написал господин Владимиров в своем Telegram.

Площадь пожара составляла 300 кв. м, сообщал глава округа Андрей Зайцев. В тушении участвовали Георгиевская и Горячеводская пожарные службы. По данным из открытых источников, в Георгиевске расположен 92-й инженерный склад и воинская часть № 29235.

Олеся Павленко