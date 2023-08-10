Игорь Акинфеев в 11-й раз признан вратарем года

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев по итогам сезона-2022/23 в 11-й раз получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина, которая вручается с 1960 года. Первоначально конкурс проводился журналом «Огонек», который с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ». Награждение состоялось вчера на домашнем стадионе армейцев перед кубковой встречей с воронежским «Факелом». Приз Акинфееву вручил главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По окончании сезона лучшего голкипера определяют болельщики, голосующие на сайте “Ъ”, и специалисты — тренеры, функционеры, действующие игроки и обладатели приза прошлых лет, которых опрашивает редакция “Ъ”. Помимо 37-летнего Акинфеева в этот раз на почетный приз претендовали еще 26 футболистов, однако капитан ЦСКА, который в прошлом сезоне вместе со своим клубом выиграл Кубок России и стал серебряным призером чемпионата России, победил в конкурсе с огромным преимуществом. По итогам голосования болельщиков армеец собрал 22 193 голоса (у Матвея Сафонова из «Краснодара», занявшего второе место, 4338 голосов), а из 21 специалиста за него проголосовали 14 человек.

Ранее Акинфеев признавался лучшим голкипером страны по итогам сезонов 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 годов. Он рекордсмен конкурса. Вторым по числу наград идет голкипер «Спартака» Ринат Дасаев, которого называли вратарем года шесть раз в период с 1980 по 1988 год.

Евгений Федяков