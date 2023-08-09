Минторг США: более 460 производителей полупроводников подали заявки на субсидии

Министерство торговли США сообщило сегодня, 9 августа, что заявки на получение субсидий в соответствии с программой Chips for America подали более 460 компаний. Закон Chips for America Act (Закон о создании полезных стимулов для производства полупроводников для Америки) был принят в США год назад. Он предусматривает инвестиции в разработку и производство полупроводников на общую сумму $52,7 млрд: $39 млрд должны пойти на производство чипов, еще $11 млрд — на исследования и разработки в этой сфере.

Пока что распределение субсидий не началось. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что правительство начнет выделять средства в конце года. Среди требований к компаниям, получающим инвестиции от американских властей,— запрет на расширение производства в странах, угрожающих национальной безопасности США, например в Китае.

Также сообщается, что за этот год сами компании вложили в развитие этого сектора в США более $166 млрд. Многие компании, включая Integra, Intel и SkyWater, заявляют, что получение инвестиций от американских властей имеет определяющее значение при принятии решений о строительстве или расширении производственных мощностей в США. Intel в прошлом году объявила о намерении вложить до $100 млрд в строительство огромного комплекса по производству полупроводников в штате Огайо — он может стать крупнейшим заводом такого рода в мире.

В июле власти ЕС утвердили собственный план поддержки производителей полупроводников, предусматривающий инвестиции на $43 млрд.

Яна Рождественская