В ЕС утвердили план инвестиций в полупроводники на €43 млрд

Совет Европейского союза одобрил закон, предусматривающий масштабные инвестиции в разработку и производство полупроводников в ЕС,— Закон о европейских чипах. Общая сумма инвестиций в эту сферу в соответствии с законом составит €43 млрд. Предполагается, что власти ЕС инвестируют из европейского бюджета €3,3 млрд, остальные средства планируется привлечь от отдельных стран и частных игроков рынка.

Ранее закон был принят Европарламентом, так что решение Совета ЕС является его окончательным одобрением. Теперь документ должен быть подписан главами Европарламента и Совета ЕС, но это уже формальность. Власти ЕС объявили о подготовке инициативы еще в 2021 году. Ее цель — снизить зависимость от азиатских производителей полупроводников и повысить долю ЕС на этом рынке с менее чем 10% до 20%.

Сходный закон — CHIPS for America Act (Закон о создании полезных стимулов для производства полупроводников для Америки) — приняли и в США. Он предусматривает инвестиции на $52,7 млрд на развитие этой сферы. Отдельные страны ЕС также инвестируют в полупроводники — так, вчера стало известно о планах Германии вложить в производство чипов €20 млрд.

О том, как в объединенной Европе представляют себе экономическую безопасность, читайте в материале «Ъ» «Протекционизм не имеет отечества».

Яна Рождественская