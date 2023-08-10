Откат вышел в срок

Бывшего руководителя Фонда защиты прав дольщиков Краснодарского края Евгению Шумейко приговорили к семи годам лишения свободы за получение коммерческого подкупа в размере 42,5 млн руб. Исполнение приговора отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет. Госпожа Шумейко получила вышеназванную сумму от учредителя строительной компании за право заключения с ним от лица Фонда договора на достройку проблемного ЖК «Радуга» в Краснодаре. Сам застройщик также наказан за коммерческий подкуп, суд оштрафовал его на 2 млн руб. Евгения Шумейко в зале суда полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.



Евгения Шумейко на оглашении приговора полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном

Фото: https://vk.com / ev.shumeyko

Первомайский районный суд Краснодара приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима бывшего директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Евгению Шумейко. Она признана виновной в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России. Реальное отбывание наказания госпоже Шумейко отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.

Как следует из приговора суда, подсудимая в период с 1 декабря 2020 года по 9 февраля 2021 года, являясь директором кубанского Фонда защиты дольщиков, через посредника получила 42,5 млн руб. в качестве коммерческого подкупа за заключение с застройщиком ООО «АРТ» договора на выполнение работ по завершению строительства ЖК «Радуга», расположенного в Краснодаре по улице Жигуленко, 7, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно учредительной документации Фонда защиты прав дольщиков Кубани, организация создана, чтобы выполнять все необходимые функции для урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, и восстановления прав участников долевого строительства. Для этого создан механизм передачи Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков, признанных банкротами, для завершения строительства многоквартирных домов.

В СК РФ уточняют, что для реализации преступной схемы госпожа Шумейко привлекла своего сожителя, который осенью 2020 года потребовал с директора строительной фирмы «АРТ» Юрия Кудринского 82 млн руб. за заключение Фондом с его организацией договора на достройку ЖК «Радуга». Кроме того, фигурантка потребовала перевести на расчетный счет Фонда 8,2 млн руб., составляющих 1% от предварительной сметной стоимости работ по завершению строительства объекта. «В дальнейшем злоумышленница снизила сумму до 41 млн руб. Мужчина согласился и в декабре 2020 года передал фигурантке через ее сожителя требуемую сумму, а в феврале 2021 перечислил на расчетный счет Фонда 1,5 млн руб. со счета другой организации, которые по требованию женщины в целях конспирации были оформлены в виде пожертвования»,— сообщают в Следственном комитете России.

После получения денег между региональным Фондом защиты прав дольщиков и ООО «АРТ» были заключены договоры субподряда на выполнение работ по завершению строительства ЖК «Радуга».

В ноябре 2022 года Евгения Шумейко была задержана сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. Ранее уголовное дело по обвинению в передаче коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ) было возбуждено в отношении самого Юрия Кудринского. В ходе его расследования сотрудники краевого УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД по Краснодарскому краю вышли на госпожу Шумейко. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда, в настоящий момент господин Кудринский осужден за передачу коммерческого подкупа, суд присудил ему штраф в размере 2 млн руб.

Изначально суд избрал для Евгении Шумейко меру пресечения в виде заключения под стражу, однако потом смягчил ее до домашнего ареста. В качестве обеспечительных мер были арестованы две ее квартиры и машиноместо.

«В судебном заседании подсудимая виновной себя признала в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялась, от дачи показаний отказалась»,— сообщили в объединенной пресс-службе судов края, добавив, что помимо отсроченного лишения свободы суд лишил госпожу Шумейко право занимать должности в некоммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок пять лет.

Адвокат Евгении Шумейко Олег Сивенко отказался комментировать «Ъ-Кубань» приговор его подзащитной, а также перспективу его обжалования.

Евгения Шумейко родилась в 1983 году в Новокузнецке. Окончила Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «металлургия черных металлов», получив квалификацию «инженер». В сентябре 2017 года была избрана депутатом Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва. Состояла в комитете ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ. Первого ноября 2019 года заняла пост директора созданного губернатором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в Краснодарском крае.

ЖК «Радуга» — это три двадцатиэтажных дома на 702 квартиры. Разрешение на строительство жилого комплекса было выдано в 2014 году, завершить объекты планировали в 2016 году. В 2016 году стройка была заморожена, объект внесли в реестр проблемных. В 2020 году Фондом защиты прав дольщиков принято решение о завершении строительства объекта. Средства на достройку трех литер были выделены из федерального и краевого бюджетов, их размер не раскрывается. В феврале 2021 года Арбитражный суд Кубани удовлетворил ходатайство Фонда о намерении перенять права и обязательства застройщика-банкрота ООО «Радуга», после чего фонд получил право стать застройщиком проблемного объекта. Окончательная сдача проблемного ЖК была запланирована на начало 2023 года. Однако, как сообщили «Ъ-Кубань» в краевом департаменте по надзору в строительной сфере, срок завершения работ сдвинулся на декабрь этого года. Строительно-монтажные работы ведет генподрядчик — Региональная строительная компания Краснодарского края.

Дмитрий Михеенко

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